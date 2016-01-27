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Artis Rams Флаг ПАСЕ на черепице. Италия

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил 18 января, что российская делегация приняла решение отказаться от участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на имя руководителя ПАСЕ Анн Брассер направляется письмо за подписью спикеров палат российского парламента о том, что полномочия делегации РФ на 2016 год будут запрашиваться позднее.

«Январскую сессию мы пропустим», — сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что в Страсбург Россия вернется только «на равноправных условиях» — в случае гарантий возврата делегации всех полномочий. Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 25 по 29 января.

Читайте подробнее: Россия отказалась участвовать в январской сессии ПАСЕ

России не удалось бы во время зимней сессии ПАСЕ вернуть себе всю полноту полномочий, поэтому и было принято решение не участвовать в ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил политолог Сергей Марков. «Я считаю это правильным решением», — прокомментировал Марков решение депутатов Госдумы не участвовать в январской сессии ПАСЕ.

«Российская делегация осведомлена, что политические условия еще не созрели для того, чтобы большинство в ПАСЕ проголосовало за возвращение российской делегации всей полноты прав. В условиях, когда шансы на нашу победу отсутствуют, то и ехать туда нет никакой необходимости», — сказал Марков.

Вместе с тем он не исключил, что отдельные представители российского парламента поедут туда, чтобы обменяться мнениями с европейскими парламентариями.

Читайте подробнее: «России не удалось бы добиться возвращения всех полномочий в рамках ПАСЕ»

Отказ от участия в январской сессии ПАСЕ — это подтверждение приверженности России принципам международного права, в основе которых лежат равноправие и сотрудничество. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»). «Позиция ПАСЕ в отношении полномочий делегации российского парламента пока демонстрирует неготовность к диалогу и несамостоятельность», — отметила Яровая.

Читайте подробнее: «Отказом от участия в сессии ПАСЕ РФ подтвердила приверженность праву»

Российская делегация не будет принимать участия в январской сессии ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Мы приняли решение пока воздержаться от того, чтобы подавать свою заявку на участие в работе ПАСЕ в январской сессии», — заявил Нарышкин.

«Будем внимательно следить за ситуацией, когда условия для — повторяю — открытого и равноправного парламентского диалога вновь возникнут, мы примем иное решение», — заявил он.

Российские парламентарии, «глубоко несогласны с теми решениями, которые были приняты ранее и, соответственно, с которыми российская делегация парламентская была лишена целого ряда существенных полномочий, которые мешают реализовывать нам свои парламентские функции». «По нашему глубокому убеждению эти решения были приняты на основании такого или поверхностного, или просто предвзятого отношениях к причинам и событиям внутриукраинского кризиса», — говорит Нарышкин.

«Ситуация на площадке ПАСЕ меняется, все больше сторонников такого открытого и — подчеркиваю — равноправного парламентского диалога, который является, может быть, главным инструментом для развития сотрудничества, для того, чтобы цели, которые заложены в Уставе Совета Европы, были исполнены», — заявил спикер Госдумы.

Читайте подробнее: Нарышкин подтвердил: Россия не примет участия в ПАСЕ; Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал условия возвращения в ПАСЕ

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин на днях направит письмо генсеку СЕ Тербьерну Ягланду с бюллетенем о признаках деградации правовой системы Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. «Я на днях направлю письмо генеральному секретарю СЕ господину Турбьерну Яглонду, письмо с комментариями и подготовленный рабочей группой Государственной думы по мониторингу правовых процедур и принимаемых на Украине правовых актов бюллетень, в котором содержится такая исчерпывающая информация, как итог нашей полуторагодовой работы о вопиющих фактах практики киевского правотворчества и явных признаках деградации всей правовой системы Украины», — сообщил Нарышкин по итогам Совета Думы.

«Информация в этом бюллетене покажет и ситуацию, в которую была заведена ПАСЕ в силу такой ангажированности и руководства ПАСЕ, и членов ПАСЕ», — рассчитывает спикер Госдумы.

Читайте подробнее: Нарышкин направит генсеку СЕ письмо о деградации права на Украине

Вместе с тем социальный и экономический кризис на Украине углубляется, не смотря на все призывы украинского правительства к сотрудничеству или банально о помощи.

В текущем году все лекарства украинское государство закупит через ООН и британское закупочное агентство Crown Agents, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в телевизионном эфире вечером 17 января.

По словам Яценюка, речь идет о закупках в объеме примерно 4 миллиарда гривен.

«Международный контроль помешает украинской фармацевтической мафии украсть эти средства, а государство сможет закупить больше лекарств надлежащего качества», — считает глава правительства Украины.

Также Яценюк заявил, что в прошлом году благодаря электронной системе закупок, которая работала в экспериментальном режиме, медицинские учреждения Украины сэкономили более 16%, а в абсолютных величинах этот составило 11 миллионов гривен.

«От международных организаций мы ожидаем еще большей экономии и еще более эффективного расходования средств бюджета», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: Украина будет закупать лекарства только через ООН и британское агентство

Представители 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ за покрытие контрабанды в Донбассе получили около 100 миллионов гривен (порядка $4 млн) взяток.

Об этом в эфире «Радио Вести» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По словам Матиоса, на данный момент ведется расследование деятельности руководства 28-й бригады ВСУ. Уже привлечено к ответственности 8 человек. Они покрывали контрабанду товаров и грузов на неподконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР.

«Одним из знаковых является расследование дела против комбата 28-й отдельной механизированной бригады. Там много честных патриотов Украины, однако к уголовной ответственности мы привлекли 8 человек, — и есть 5 приговоров, — которые способствовали пересечению линии разграничения транспортными средствами», — сказал прокурор.

Только за 5 месяцев таким образом украинские военные смогли «заработать» 100 миллионов гривен по одном блокпосту.

«По данным СБУ, подтвержденным следствием, за период пребывания отдельных подразделений этой 28-й бригады в зоне ответственности через один из блокпостов прошло более 500 авто с разным товаром. Сумма неправомерной выгоды составила более 100 млн гривен за эти 5 месяцев», — сказал Матиос.

Читайте подробнее: Украинские военные на контрабанде в Донбассе «заработали» 100 млн гривен

Украина не будет членом НАТО. В настоящее время Киеву и Донбассу необходимо добиться выпонения Минских соглашений. Такое мнение высказал бывший глава МИД Германии и бывший вице-канцлер Германии Клаус Кинкель.

«Я лично не считаю, что Украина войдет в НАТО», — сказал Кинкель, передает RT.

Кинкель подчеркнул, что важнейшей на данный момент задачей является достижение выполнения Минских соглашений. Основная роль в этом вопрос возложена на Киев. Но и Москва не является второстепенной стороной.

«Решающий вклад в это должна внести в том числе Украина, но Россия имеет до сих пор очень сильное влияние на сепаратистов и должна также способствовать улучшению отношений», — сказал Кинкель.

Кинкель также отметил роль в украинском кризисе Запада в целом и ЕС — в частности. «Европа подтолкнула Украину к дилемме — «либо равнение на Россию, либо равнение на Европу». Это было неправильно», — сказал политик.

Читайте подробнее: Экс-вице-канцлер ФРГ: Украина не войдёт в НАТО

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин раскритиковал предприятия теплокоммунэнерго за перерасход газа, отметив, что при большем производстве тепла ТКЭ не получат от государства компенсации по разнице тарифов, поскольку они не предусмотрены в бюджете-2016.

Это заявление комментирует украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Низкая температура в течение первых десяти дней января продемонстрировала новую энергетическую политику правительства Украины в вопросе обеспечения теплом населения. Политика заключается в экономии газа за счет снижения температурного режима в квартирах граждан. Новый морозный прогноз погоды на вторую половину января, к сожалению, снова заставит многих жителей дневать и ночевать в холодных квартирах при температуре в лучшем случае 12−16 градусов. Также особенно это почувствуют как детские сады и школы, где не объявлен карантин, а также больницы и бюджетные учреждения. Главный принцип новой энергетической политики правительства заключается в снижении объемов поставок газа для теплокоммунэнерго, которым хватает газа для обеспечения в квартирах температуры на уровне 12−16 градусов», — говорится в комментарии, который поступил в распоряжение ИА REGNUM.

Читайте подробнее: «Новая энергетическая политика Киева — держать в домах температуру 12−16°C»

Ряд компаний Израиля будет включён Украиной в санкционный список. В опалу попадут организации, которые продолжат коммерческую деятельность с юридическими лицами Крыма, сообщили в пресс-службе посольства Украины в Израиле.

По словам украинской стороны, граждане Израиля, въезжая на территорию Крыма, который якобы оккупирован Россией, и ведущие на этой территории деятельность, нарушают требования, установленные законодательством Украины.

«Посольство обращает внимание, что такие действия являются нарушением украинского законодательства, в частности Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», а также противоречат международному праву, в частности положениям резолюции ГА ООН A / RES / 68/262 «Территориальная целостность Украины» от 27.03.2014р», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Украина предупредила о санкционном списке в отношении израильтян

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко посещает Берлин, где уже провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Филом Хоганом.

Об этом 18 января сообщает пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, в ходе встречи Павленко отметил положительную динамику в увеличении доли ЕС в торговле сельскохозяйственной продукцией и росте украинского экспорта в ЕС за предыдущие годы.

«В частности, доля ЕС по итогам 11 месяцев 2015 года в общей структуре украинского внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции составляет 31,2%. Внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС за этот период составил 5 176,5 млн. долл. США, в частности доля экспорта составляет 3 634,9 млн. долл. США, импорта — 1 541,6 млн. долл. США», — заявил представитель Киева.

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Бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Юрий Косюк считает обманом украинцев зону свободной торговли с ЕС.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», выдержки из материала публикуют 18 января центральные украинские СМИ.

«Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесах такой механизм называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Поэтому это такая себе зона свободной торговли только в одну сторону, только в сторону Украины», — заявил Косюк, которому на Украине принадлежит крупный аграрный бизнес.

«Я думаю, что мы обмануты», — констатировал бывший чиновник администрации Порошенко.

«Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования. Чтобы вы понимали: Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту — 16 тыс. тонн. Ну, плюс к тому же можно ввезти без пошлины 20 тыс. тонн целой замороженной курицы (которая абсолютно никому не нужна). На все, что сверх этой квоты, — пошлина больше 1000 евро за тонну», — отметил он.

Характеризуя ситуацию в целом, бизнесмен заявил, что вопреки заявлениям официальной власти в Киеве, он не ждет роста экономики Украины, поскольку «внутренний потребитель становится беднее… внешние рынки, но они какие были, такие и есть… а зарубежные инвестиции на Украину в ближайшее время не придут».

Читайте подробнее: «Нас обманули!»: Экс-чиновник администрации Порошенко о ЗСТ с ЕС