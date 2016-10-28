2016 год станет сложным для Норвегии — крупнейшего экспортера нефти в Западной Европе. Нефтяная отрасль имеет огромное значение для экономики королевства. Скандинавская страна уже ощутила болезненные последствия резкого снижения цен на черное золото.

novostienergetiki.ru Норвежская платформа для добычи нефти в Северном море

Сегодня инвестиции в нефтяную промышленность Норвегии находятся на самом низком уровне с 2000 года. По данным государственной нефтяной компании Petoro, чистая прибыль Норвегии от доли в шельфовых нефтегазовых месторождениях за девять месяцев 2015 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72 млрд норвежских крон (7,5 млрд евро).

Обвал цен на нефть является проблемой для экономики Норвегии, но кризиса пока не наблюдается, заявил на днях директор Центробанка королевства Ойстейн Ольсен в интервью Reuters.

Стоимость североморской нефти с середины 2014 года упала более чем на 70%, обновив 12-летние минимумы. Ведущие мировые нефтяные компании вынуждены сокращать инвестиции и увольнять сотрудников.

Тем не менее, настаивает Ольсен, говорить о кризисе по-прежнему нельзя: «Это слишком сильное слово, но нет сомнений в том, что существует вызов для норвежской экономики».

Согласно данным статистической службы Норвегии, за 11 месяцев 2015 года экспорт нефти составил 185 млрд норвежских крон (19,3 млрд евро), что на 29,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Летом министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен говорил о том, что цена 40 долларов за баррель «явно неустойчивая в средне — и долгосрочной перспективе». По его мнению, котировки должны будут снова пойти вверх из-за сокращения поставок. Нет причин думать, что цены на нефть будут оставаться ниже 55 долларов за баррель, отмечал Льен в интервью Bloomberg.

Однако цены на нефть продолжают стремительно падать. Глава Центробанка Норвегии Ольсен уже в другом интервью — норвежской газете Aftenposten — признает: 2016 год будет сложным для королевства. «Рост производства будет слабым, а уровень безработицы увеличится», — отмечает он. Уровень безработицы в стране достигнет 3,4%, однако это невысокий показатель по международным меркам, подчеркивает глава Центробанка.

«Мы считаем, что ситуация в экономике изменится к лучшему летом 2017 года, — отмечает Ольсен. — И экспорт, и частное потребление начнут расти. Мы не рисуем мрачную картину».

Стоит отметить, что на фоне сокращения нефтяных доходов Норвегия увеличивает поставки газа. В январе — ноябре 2015 года доходы от экспорта газа выросли на 3,8% и составили 208 млрд крон, превысив стоимость нефтяных поставок. На этой неделе норвежский газовый оператор Gassco сообщил, что в 2015 году Норвегия поставила рекордные объемы газа на европейские рынки — 108 млрд кубометров (для сравнения: российский «Газпром» — 159,4 млрд кубометров).

Кроме того, слабая крона стимулирует экспорт норвежской рыбы. Нужно учитывать, что рыбная промышленность — второй по величине сектор национальной экономики после «нефтянки». В 2015 году — рекордном для отрасли — Норвегия поставила рыбной продукции на 74,5 млрд норвежских крон (7,7 млрд евро), что на 8% больше, чем в 2014 году. Здесь потери от российского эмбарго были компенсированы за счет ослабления национальной валюты.

В октябре стало известно о том, что Норвегия готовится впервые распечатать свою нефтегазовую «кубышку» — Фонд национального благосостояния. Он оценивается в 900 млрд долларов США, которые были отложены из налогообложения нефтяной промышленности. Правительство хочет потратить 208 млрд норвежских крон (21,7 млрд евро) из своих нефтяных доходов. При этом планируемая прибыль экспорта нефти и газа для Норвегии в 2016 году составит около 204 млрд крон (21,3 млрд евро). Недостающую сумму в 4 млрд крон (417 млн млн евро) власти позаимствуют из Фонда национального благосостояния. Это означает, что Фонд начнёт распродажу своих активов. Власти королевства уже заявили о том, что «нефтяные» деньги пойдут на покрытие бюджетных расходов и частично — на обеспечение рабочих мест в стране.

В интервью норвежской газете глава Центробанка королевства также предостерег правительство от чрезмерной траты «нефтяных» денег. Средства Фонда помогут сдержать рост безработицы в течение короткого периода времени, считает Ольсен. В то же время снижение цен на нефть означает, что государство в будущем будет вносить в Фонд меньше денег, предупреждает он. Использование нефтяного фонда «не является решением в долгосрочной перспективе», убежден Ойстейн Ольсен.