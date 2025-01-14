Уфа, 14 января, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Специалисты уфимского научного института совместно со специалистами «РН-Ремонт НПО» (входят в «Роснефть») впервые в России спроектировали роботизированный комплекс для ремонта электропогружных установок (ЭПУ). Инновационное решение повысит производительность, эффективность и безопасность ремонта оборудования, которое применяется на подавляющем большинстве нефтяных скважин компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» роботизирует ремонт электропогружных установок

Роботизированные механизмы заместят человеческий труд в транспортировочной и складской логистике. Установка конвейеров, автоматических перекладчиков и портальных роботов полностью автоматизирует перемещение агрегатов и их частей между участками цеха. Впервые на предприятии по ремонту ЭПУ будет применяться машинное зрение для контроля целостности оборудования. Роботизация склада позволит сократить площади для хранения продукции, повысить скорость выдачи и приема груза, обезопасить выполнение работ, а также автоматизирует учет узлов и деталей.

Проект роботизированного цеха по обслуживанию ЭПУ с использованием только отечественного оборудования планируется реализовать в рамках модернизации одного из филиалов «РН-Ремонт НПО» в Самарской области. Экономический эффект от реализации проекта превышает 145 млн рублей.

Комплексное развитие автоматизации и роботизации — один из приоритетов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.