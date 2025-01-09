Нефтеюганск, Югра, 9 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. «РН-Юганскнефтегаз» (ведущий нефтедобывающий актив «Роснефти») добыл 240-миллионную тонну нефти на Усть-Балыкском месторождении.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Юганскнефтегаз» добыл на Усть-Балыкском месторождении 240 млн т нефти

Открытие Усть-Балыкского месторождения стало ключевым этапом в освоении Среднего Приобья и способствовало развитию нефтедобычи во всей Западной Сибири. Освоение усть-балыкских залежей дало старт строительству инфраструктуры, дорог, жилья и объектов социальной сферы. Вокруг месторождения появились города и посёлки, такие как Нефтеюганск, который стал третьим по размеру городом в Югре.

На Усть-Балыкском месторождении создан мощный производственный комплекс, добычу нефти обеспечивают 538 скважин. Месторождение характеризуется сложным геологическим строением. Для повышения эффективности его разработки применяются современные технологии и оборудование. В 2024 году здесь было введено в эксплуатацию 60 новых скважин, проведено 95 операций гидроразрыва пласта (ГРП). На промысле продолжается строительство новых объектов добычи и подготовки нефти и газа, межпромысловых трубопроводов, объектов энергогенерации и социальной инфраструктуры.

«РН-Юганскнефтегаз» ведет работу по увеличению коэффициента извлечения нефти, внедрению цифровых технологий и повышению экологичности производства.

Справка. «РН-Юганскнефтегаз» — ключевой актив НК «Роснефть», на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании. Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. кв. км в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Накопленная добыча предприятия с начала деятельности превышает 2,7 млрд тонн нефти.