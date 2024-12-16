Томск, 16 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Специалисты томского научного института «Роснефти» ввели в эксплуатацию мезотомограф с повышенной точностью исследований образцов горных пород и скоростью обработки данных. Улучшенные характеристики помогут быстрее и эффективнее подбирать инструменты для поиска и разработки новых залежей и увеличения добычи на уже действующих активах Компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» расширяет возможности цифрового исследования керна

Мезотомограф — прибор для исследования полноразмерного керна с помощью рентгеновской томографии. Аппарат позволяет изучить поровую структуру пород разрабатываемого пласта, а также создать цифровую 3D-модель керна.

Разработанная в Томском политехническом университете (ТПУ — вуз-партнер Компании) комплектация мезотомографа позволит оцифровывать до четырех метров полноразмерного керна в час, что в четыре раза производительнее российских и зарубежных аналогов, а также вдвое повысить детализацию порового пространства керна.

Для получения уникальных параметров прибора специалисты «Роснефти» описали алгоритм обработки изображений, разработали схему сборки мезотомографа, а ученые ТПУ улучшили мехатронные системы* и «вшили» в программное обеспечение алгоритмы нейронных сетей. С помощью технологий искусственного интеллекта время на процесс обработки «сырых» данных сократилось в несколько раз: вручную процесс занимает от недели до месяца, а с улучшенным ПО — от нескольких минут до нескольких часов.

Модернизированный мезотомограф установлен в лаборатории седиментологии научного института «Роснефти» в Томске, где дополнил линейку уникального оборудования для цифровых исследований разномасштабных образцов керна.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» расширяет возможности цифрового исследования керна

*Мехатронные системы — комплексные системы, которые приводят в движение роботизированные системы и наделяют их интеллектом.

Мехатроника — наука на стыке машиностроения, электротехники и информатики, направленная на проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и систем с автоматизированным интеллектуальным управлением.

Справка. Ранее по заказу «Роснефти» в ТПУ был разработан микротомограф для исследования горных пород с разрешением до 3 микрон. Цифровая томография используется для компьютерного моделирования течения флюидов в неоднородном пространстве керна, прогноза емкостных свойств пород и в конечном итоге подбора оптимальных технологий добычи нефти для конкретных месторождений.