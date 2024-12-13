Ханты-Мансийск, 13 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») оборудовал две учебные лаборатории в многопрофильном колледже Югорского государственного университета. Проект реализован в рамках соглашения между «Роснефтью» и правительством ХМАО-Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оборудовала учебные лаборатории в главном вузе Югры

Учебная лаборатория оценки химико-физического качества нефти и газа по своему оснащению максимально приближена к испытательным химико-аналитическим лабораториям, действующим на Самотлорском месторождении. Она укомплектована наборами цифровых приборов для измерения плотности, молекулярной массы, фракционного состава нефтесодержащей жидкости и другим современным аналитическим оборудованием. Для обеспечения норм безопасности установлены шкафы с системой приточно-вытяжной вентиляции. Лаборатория оборудована специальной промышленной мебелью из современных материалов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оборудовала учебные лаборатории в главном вузе Югры

Во второй лаборатории для обучения студентов по специальности «переработка нефти и газа» размещены тренажёр установки первичной подготовки нефти, виртуальный учебный комплекс с трёхмерными моделями каталитического крекинга, создано современное коммуникационное пространство.

«Самотлорнефтегаз» также провёл модернизацию блока из трёх аудиторий с обновлением инженерных коммуникаций. Лекционный зал на 140 студентов оснащён новым комплексом профессионального мультимедийного оборудования, который также позволяет проводить видеоконференции.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов.

«Самотлорнефтегаз» активно создаёт и оснащает современные лабораторные комплексы в учебных заведениях региона. В Нижневартовском филиале Тюменского индустриального университета открыт компьютерный кабинет с интерактивным имитатором освоения и эксплуатации скважин. Оснащены лаборатории по физико-химическому исследованию нефти и газа, а также по электротехнике и электронике. Для Нефтяного института ЮГУ приобретены симуляционный тренажёр установки первичной переработки нефти для обучения по специальности «переработка нефти и газа». На базе Нижневартовского строительного колледжа реализован проект по внедрению лаборатории геопространственных технологий.

Справка. «Самотлорнефтегаз» — один из ключевых добывающих активов «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Предприятие ведёт разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения.