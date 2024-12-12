Уфа, 12 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») пробурила рекордную по протяженности горизонтального ствола скважину в Башкортостане. Скважина с глубиной забоя 2697 метров, из которых 1004 метра — горизонтальный участок в продуктивном пласте, пробурена на Згурицком месторождении. Это в три раза больше средней длины горизонтальных скважин, ранее пробуренных на территории республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» установила рекорд по протяженности горизонтальной скважины

Добиться точной проводки в продуктивном пласте специалистам «Башнефть-Добычи» удалось благодаря применению комплекса высокотехнологичных решений. Ключевым из них стало оснащение низа бурильной колонны скважинным осциллятором (система, осуществляющая колебания), который крайне редко применяется в Урало-Поволжском регионе. Низкоамплитудные колебания устройства позволили эффективно решить проблему недостаточной передачи нагрузки на долото при бурении протяженных горизонтальных участков с большим отходом от вертикали.

Обоснование геологической цели и разработка технико-технологического решения для бурения скважины произведены совместно со специалистами научного института «Роснефти» в Уфе.

Проведение большинства буровых работ обеспечивается корпоративным буровым сервисом — компанией «РН-Бурение». Такой подход позволяет сохранять высокие уровни импортонезависимости и энергетической безопасности региона и страны.

Компания уделяет большое внимание повышению эффективности разработки месторождений углеводородного сырья. Нацеленность на результативность буровых работ и максимальное раскрытие потенциала разрабатываемых лицензионных участков — одни из ключевых целей стратегии «Роснефть-2030».

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Компания ведет деятельность с 1932 года, за этот период открыто более 200 месторождений, пробурено свыше 40 тысяч скважин. Накопленная добыча приближается к отметке в 1,9 млрд тонн нефти.

ООО «Башнефть-Добыча» — ключевой добывающий актив «Башнефти», созданный для повышения эффективности геологоразведки и добычи на лицензионных участках материнской компании. Разрабатывает 187 месторождений, в стадии разведки 11 месторождений нефти и газа. Активы расположены на территории республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Оренбургской области и Пермского края.