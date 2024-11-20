Нягань, Югра, 20 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. АО «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в вегетативный период текущего года высадило 105 тыс. саженцев сосны кедровой и сосны обыкновенной в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на площади более 29 га.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» высадил более 100 тысяч саженцев хвойных деревьев

Программа мероприятий «РН-Няганьнефтегаз» по восстановлению хвойных насаждений ежегодно формируется в сотрудничестве с территориальными отделами лесничеств ХМАО — Югры.

Предприятие внесло весомый вклад в сохранение и восстановление кедровых массивов автономного округа, за что было удостоено почётного звания «Хранитель кедровых лесов Югры». За последние 14 лет «РН-Няганьнефтегаз» высадило более 4 млн саженцев деревьев хвойных пород на общей площади более 1 тыс. гектаров.

Помимо высадки хвойных деревьев по программе лесовосстановления, сотрудники предприятия ежегодно участвуют во Всероссийских акциях «Сохраним лес» и «Зеленая весна». Благодаря нефтяникам в Нягани появилась хвойная аллея, которая ежегодно пополняется новыми молодыми деревьями.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — приоритет деятельности «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия реализуют ряд масштабных экологических программ, является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Компания ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность, в том числе в мероприятия по восстановлению лесных насаждений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» высадил более 100 тысяч саженцев хвойных деревьев

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.