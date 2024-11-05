Уфа, 5 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. «Башнефть» приобрела современную спецтехнику для нужд коммунальных служб Чишминского района Республики Башкортостан. Фронтальный погрузчик и многофункциональный манипулятор закуплены в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» комплексно подходит к улучшению социального благополучия населения в регионах производственной деятельности. В компании утверждена и реализуется масштабная программа по повышению качества жизни и совершенствованию инфраструктуры населенных пунктов страны.

Новая техника отличается компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью. Так, манипулятор может использоваться для проведения строительных работ, грузоперевозок на небольшие расстояния, а также уборки снега.

За последние пять лет при поддержке «Башнефти» в Чишминском районе реализованы такие значимые социальные проекты, как строительство Дома культуры на родине Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима — селе Кляшево, капитальный ремонт кровли школы № 2 в поселке Чишмы, реконструкция водовода в селе Горный, капремонт автодороги Языково — Балышлы — Чишмы, а также многие другие.

Справка. АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть» были реализованы проекты по строительству и реконструкции социальных, спортивных объектов, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройству парков, скверов, дорог в районах и городах, приобретению коммунальной и спецтехники, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности жителей республики. За последние пять лет башкирские нефтяники профинансировали строительство и реконструкцию более 300 социально значимых объектов в регионе.