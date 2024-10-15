Оренбург, 15 октября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, организовала забег «Энергия бора». Маршрут пролегал по живописным тропам национального парка «Бузулуксккий бор» природной жемчужины Оренбуржья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» организовала забег в национальном парке «Бузулукский бор»

Мероприятие объединило более 200 бегунов — работников дочерних предприятий «Роснефти» в регионе и членов их семей, школьников «Роснефть-классов», а также молодежь «Движения первых». Старт забегу дали легкоатлеты предприятия — победители и призеры XIX Летних спортивных игр НК «Роснефть». Участники могли выбрать одну из дистанций: 1,5 км, 5км и 10 км.

Забег привлек множество болельщиков, которые пришли поддержать легкоатлетов. Для гостей организаторы подготовили конкурсную и развлекательную программу, а также горячий чай и свежую выпечку.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» организовала забег в национальном парке «Бузулукский бор»

«Оренбургнефть» активно поддерживает здоровый образ жизни и вовлекает в спортивные инициативы жителей региона. Вместе с сотрудниками всех возрастов в спортивных инициативах участвуют ветераны и молодежь «Движения первых».

Сотрудники «Оренбургнефти» ежегодно принимают участие в соревнованиях различного уровня: состязаниях по бегу «Энергия жизни», стартах по триатлону IRONSTAR в составе сборной «Роснефти», областных фестивалях рабочего спорта. Нефтяники активно занимаются плаванием, проводят товарищеские встречи по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу и мотивируют к занятиям спортом подрастающее поколение. В 2023 году предприятие организовало более 10 соревнований и ЗОЖ-челленджей, участие в которых приняли более 1 300 работников.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» организовала забег в национальном парке «Бузулукский бор»

Справка. «Оренбургнефть» ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Накопленная добыча предприятия превысила 460 млн т нефти.

Национальный парк «Бузулукский бор» крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет. Парк является центром туристического интереса, его активно посещают не только местные жители, но и туристы из разных регионов страны. В парке растет одно из старейших деревьев России — Царица-Сосна, возраст которой превышает 300 лет. В 2023 году при поддержке «Оренбургнефти» в Бузулукском бору был создан новый экологический маршрут.