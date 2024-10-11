Урай, Югра, 11 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Компания «Конданефть» (добывающий актив «Роснефти») высадила более 500 тыс. саженцев сосны на площади свыше 160 га. Высадка деревьев прошла в Урайском и Сургутском лесничествах Ханты-Мансийского автономного округа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Конданефть» высадила более 500 тысяч саженцев сосны в Югре

Сосны в течение двух лет выращивались в специализированных питомниках и адаптированы для разведения на территории Западной Сибири. Чтобы саженцы прижились на новом месте, для них создаются условия, позволяющие укрепить корневую систему до наступления заморозков.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — приоритет деятельности «Роснефти». Компания и её дочерние предприятия реализуют ряд масштабных экологических программ, является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Компания ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность, в том числе в мероприятия по восстановлению лесных насаждений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Конданефть» высадила более 500 тысяч саженцев сосны в Югре

«Конданефть» ведёт работу по восполнению лесного фонда в регионах производственной деятельности на системной основе. Предприятие также занимается восстановлением биоразнообразия водных ресурсов, например, в 2023 году в Обь-Иртышский бассейн было выпущено 39 млн мальков пеляди, а в реки Западной Сибири 17 тыс. мальков сибирского осетра.

Справка. АО «НК «Конданефть» осуществляет разработку Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского лицензионных участков (Кондинская группа месторождений) Ханты-Мансийского автономного округа.