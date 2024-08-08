Куйбышев, Новосибирская область, 8 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Центральная заводская лаборатория Куйбышевского НПЗ успешно прошла аккредитацию на соответствие требованиям национального стандарта к компетентности лабораторий ГОСТ ISO/IEC 17 025-2019.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Эксперты Федеральной службы по аккредитации Министерства экономического развития РФ, проводившие проверку, подтвердили компетентность сотрудников и техническое оснащение лаборатории Куйбышевского НПЗ.

Внедрение передовых технологий и новых решений — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030». Компания уделяет особое внимание улучшению качества выпускаемой продукции и повышению её конкурентоспособности.

Лаборатория завода оснащена современным аналитическим оборудованием. Ежегодно она проводит свыше 260 тысяч различных испытаний. Более 130 специалистов в круглосуточном режиме осуществляют контроль качества сырья, реагентов, присадок, компонентов и товарной продукции на всех этапах производственного цикла.

Официальное подтверждение соответствия деятельности лаборатории требованиям межгосударственного стандарта подтверждает объективность, стабильность и точность результатов измерений лаборатории, что гарантирует надежность контроля качества продукции завода и повышает уровень доверия потребителей.

Справка. Куйбышевский НПЗ входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.