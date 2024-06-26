Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Дизельное топливо производства Комсомольского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») признано одним из лучших на всероссийском конкурсе «Всероссийская марка. Знак качества XXI века».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция Комсомольского НПЗ удостоена золотых знаков качества

На экспертную оценку жюри было представлено две марки дизельного топлива — зимнее и летнее — высшего экологического класса К5. По решению конкурсной комиссии обе марки топлива Комсомольского НПЗ удостоены высших наград конкурса — Золотого знака качества.

«Роснефть» уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ и определяет технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. В течение ряда лет «Роснефть» реализует самую масштабную в российской нефтяной отрасли программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Реализованные на Комсомольском НПЗ мероприятия программы модернизации позволили увеличить глубину переработки до 89%, освоить выпуск новых нефтепродуктов, в том числе экологичных видов продукции, таких как бензины и дизтопливо высшего экологического класса К5, малосернистое судовое топливо и другие.

Комсомольский НПЗ с 2015 года участвует в программе «Российское качество», ежегодно подтверждая по итогам инспекционного контроля высокие характеристики своей продукции.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция Комсомольского НПЗ удостоена золотых знаков качества

Справка. ООО «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа.

Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины, дизельное топливо экологического класса К5 и другие продукты.

Конкурс «Всероссийская марка. Знак качества XXI века» проводится при поддержке правительства РФ и администрации президента России для выявления лучших товаров, услуг и технологий, а также для решения задач импортозамещения.