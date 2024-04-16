16 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. VK обработала свыше 18 тысяч отчётов от багхантеров и выплатила более 236 миллионов рублей за 10 лет существования программы по поиску уязвимостей Bug Bounty.

Известия/ Сергей Лантюхов

VK — одна из первых компаний в России, которая начала платить внешним исследователям безопасности за найденные уязвимости. VK запустила собственную программу Bug Bounty на платформе HackerOne в апреле 2014 года. Первым проектом стала Почта Mail.ru, позже добавились социальные сети «ВКонтакте» и ОК. За все время сотрудничества с HackerOne VK получила более 16 тысяч отчетов, что позволило значительно усилить защиту продуктов компании. Общий размер выплат превысил 185 миллионов рублей, а максимальное вознаграждение за критическую уязвимость достигло 1,5 миллиона рублей.

В 2022 году VK разместила программу Bug Bounty на платформах Standoff365 и BI. ZONE Bug Bounty, в начале 2023 года — на BugBounty.ru, таким образом став первой в России компанией, представленной на всех отечественных платформах. За время работы с российскими партнёрами компания обработала свыше 2,5 тысячи отчетов и выплатила внешним исследователям безопасности более 52 миллионов рублей. В 2023 году суммарное вознаграждение превысило 39 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в 2022 году, а размер максимальной единовременной выплаты составил 2,4 миллиона рублей.

«VK с 2014 года развивает сообщество багхантеров, которое помогает нам дополнительно тестировать безопасность наших продуктов. В этом году мы переосмыслили общепринятый в индустрии подход к выплатам: мы отказываемся от фиксированных максимальных сумм и внедряем механизм Bounty Pass, при котором применяется прогрессивная шкала вознаграждений с учётом персональных достижений багхантера. По случаю 10-летия VK Bug Bounty бюджет программы в 2024 году превысит 200 миллионов рублей», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Антон Карпов.

Bounty Pass — это уникальная программа VK, направленная на повышение вознаграждений исследователей и отказ от фиксированных сумм выплат. За её основу взята концепция игровой индустрии Battle Pass. Персональные достижения багхантеров позволяют получать повышенные выплаты, открывать новые программы и участвовать в специальных мероприятиях VK.

Начиная с апреля 2024 года VK также предоставляет исследователям безопасности возможность пожертвовать начисленное вознаграждение на благотворительность с помощью сервиса VK Добро, выбрав любой фонд на сайте.