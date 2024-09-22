В Петергофе прошёл ежегодный Осенний фестиваль фонтанов «Сказки Пушкина». В этом году мероприятия проходили как на Большом каскаде, так и на нескольких площадках Нижнего парка.

Артем Пряхин/РИА Новости

Артем Пряхин/РИА Новости

Артем Пряхин/РИА Новости

Нижний парк превратился в эти дни в мир пушкинских сказок, созданный с помощью видеопроекций, арт-инсталляций, световых эффектов и перформансов с участием коллективов уличных театров.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Мероприятия проходили на восьми разных локациях. У фонтана «Китовый» зрители наблюдали театрализованный перформанс «Чего тебе надобно?». Львиный каскад превратили в инсталляцию «Хрусталь», посвящённую Мёртвой царевне из сказки. Внутри колоннады звучали звуки хрусталя, флейты и арфы.

Петр Ковалев/ТАСС

Вечером 21 сентября праздник завершился традиционным фейерверком на Большом каскаде.

Петр Ковалев/ТАСС

Праздничные мероприятия проходили 20–21 сентября. В этом году фестиваль посвятили Году семьи и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.