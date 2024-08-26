В воскресенье, 25 августа, в Мариуполе прошёл первый кубок Новороссии по бодибилдингу и фитнесу.

На соревнования приехали более сотни участников из 15 регионов России, в том числе и Крыма, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

РИА Новости/Александр Иванов

Лучших определяли в следующих категориях: мужской бодибилдинг, артистический фитнес, бодифитнес, фитнес-модель, фитнес-бикини, детский фитнес и пляжный бодибилдинг.

РИА Новости/Александр Иванов

РИА Новости/Александр Иванов

РИА Новости/Александр Иванов

РИА Новости/Александр Иванов

Кубок прошёл при поддержке президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского и администрации Мариуполя в лице ВРИО главы муниципального образования городского округа Олега Моргуна.

РИА Новости/Александр Иванов

РИА Новости/Александр Иванов

РИА Новости/Александр Иванов

Призовой фонд соревнований составил 500 тыс. рублей.