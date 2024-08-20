На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Кадры, на которых удалось заснять оттенки августовской полной Луны, 19 августа опубликовал Московский планетарий.

ТАСС/ EPA/Thomas Traasdahl Суперлуние в Копенгагене

Там уточнили, что пик явления ― «Осетровой Луны» (сочетание суперлуния и «голубой Луны») — произошёл в 21:29 мск 19 августа.

TASS/AP Photo/Armando Franca Суперлуние в Лиссабоне

TASS /AP Photo/Emrah Gurel Суперлуние в Стамбуле

AP/TASS Суперлуние в Санкт-Петербурге

AP/TASS Суперлуние в Санкт-Петербурге

TASS /EPA/Mohammed Badra Суперлуние в Париже

TASS /EPA/ANTONIO LACERDA Суперлуние в Рио-де-Жанейро

AP/TASS Суперлуние в Сиднее

Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трёх дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч километров.

AP/TASS Суперлуние в Копенгагене Автор: Thomas Traasdahl

TASS /EPA/YANNIS KOLESIDIS Суперлуние в Афинах

Это первое суперлуние в 2024 году. Такое явление можно будет наблюдать ещё три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Также фотографиями и видео этого явления в Сети начали делиться пользователи со всего мира.