Луна удивила Землю. На всей планете наблюдали суперлуние
20 августа 2024
На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Кадры, на которых удалось заснять оттенки августовской полной Луны, 19 августа опубликовал Московский планетарий.
ТАСС/ EPA/Thomas Traasdahl
Суперлуние в Копенгагене
Там уточнили, что пик явления ― «Осетровой Луны» (сочетание суперлуния и «голубой Луны») — произошёл в 21:29 мск 19 августа.
TASS/AP Photo/Armando Franca
Суперлуние в Лиссабоне
TASS /AP Photo/Emrah Gurel
Суперлуние в Стамбуле
AP/TASS
Суперлуние в Санкт-Петербурге
AP/TASS
Суперлуние в Санкт-Петербурге
TASS /EPA/Mohammed Badra
Суперлуние в Париже
TASS /EPA/ANTONIO LACERDA
Суперлуние в Рио-де-Жанейро
AP/TASS
Суперлуние в Сиднее
Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Он длится до трёх дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 тысяч километров.
AP/TASS
Суперлуние в Копенгагене Автор: Thomas Traasdahl
TASS /EPA/YANNIS KOLESIDIS
Суперлуние в Афинах
Это первое суперлуние в 2024 году. Такое явление можно будет наблюдать ещё три раза — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
Также фотографиями и видео этого явления в Сети начали делиться пользователи со всего мира.