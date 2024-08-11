Курская область с 10 на 11 августа подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Как заявил врио губернатора Алексей Смирнов, фрагменты ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ), сбитой над городом, упали на жилой девятиэтажный дом.

Владимир Гердо/ТАСС

После этого возник пожар. На место выехали все экстренные службы. В доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, но несущие конструкции задеты не были. Из здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Повреждения также получили припаркованные у дома автомобили. Они полностью изрешечены осколками.

По последним данным региональных властей, в результате падения обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Жители получают всю необходимую медицинскую помощь.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Владимир Гердо/ТАСС

В городе создали специальную комиссию, которая работает на месте происшествия. Жильцам пострадавшего дома предложили разместиться в ПВР. Администрация Железнодорожного округа взяла на себя оформление необходимых документов для получения компенсации.

Илья Питалев/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Мэр города Игорь Куцак взял на личный контроль оперативное предоставление всех возможных мер материальной и социальной поддержки.

Врио губернатора подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем.

Владимир Гердо/ТАСС