Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Последствия обстрела
Курская область с 10 на 11 августа подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Как заявил врио губернатора Алексей Смирнов, фрагменты ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ), сбитой над городом, упали на жилой девятиэтажный дом.
После этого возник пожар. На место выехали все экстренные службы. В доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, но несущие конструкции задеты не были. Из здания спасли 15 человек и ещё 30 эвакуировали.
Повреждения также получили припаркованные у дома автомобили. Они полностью изрешечены осколками.
По последним данным региональных властей, в результате падения обломков украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске пострадали 15 человек. Жители получают всю необходимую медицинскую помощь.
В городе создали специальную комиссию, которая работает на месте происшествия. Жильцам пострадавшего дома предложили разместиться в ПВР. Администрация Железнодорожного округа взяла на себя оформление необходимых документов для получения компенсации.
Мэр города Игорь Куцак взял на личный контроль оперативное предоставление всех возможных мер материальной и социальной поддержки.
Врио губернатора подчеркнул, что ситуация в городе находится под контролем.