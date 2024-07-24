Утром 24 июля на улице Синявинской, на севере Москвы, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Пострадали водитель и находившаяся в машине женщина. Мужчине оторвало конечности, его госпитализировали в Боткинскую больницу. Женщина получила рваные раны лица.

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Сергей Бобылев/ РИА Новости

Взрывом также выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило ещё пять автомобилей.

Момент взрыва попал на видео, запись оказалась в распоряжении ИА Регнум. На кадрах видно, как водитель автомобиля подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье, садится на переднее и затем происходит взрыв. После этого от внедорожника поднимается густой чёрный дым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что причиной, по предварительным данным, стала детонация взрывного устройства.