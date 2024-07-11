Судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» «Капитан Полуэктов» 10 июля отправилось из Нижнего Новгорода в Ярославль.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

По маршруту судно останавливается в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. Весь путь занимает около 9 часов.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Второе судно «Метеор 120Р» построили на ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева (Чкаловск) и передали Нижегородской области в декабре 2023 года. Назвали его в честь нижегородского капитана-испытателя Виктора Полуэктова.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

В августе 2023 года в рамках заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучил президенту РФ Владимиру Путину предложения по производству и обновлению общественного транспорта в стране. Одной из тем было развитие речного транспорта. Нижегородский опыт планируется масштабировать на всю Россию.