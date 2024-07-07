В Москве и Подмосковье прошли фестивали, связанные с празднованием дня Ивана Купала. В ходе них все желающие могли стать частью древних традиций, которые живут более тысячелетия и передаются из поколения в поколение.

Юлия Морозова/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Юлия Морозова/ТАСС

День Ивана Купалы — один из самых известных славянских праздников, его ежегодно отмечают с 6 на 7 июля. В языческие времена славяне посвящали его летнему солнцестоянию, прославляя бога солнца. Однако после принятия христианства языческие традиции праздника начали сочетаться с православными, так как по дате он совпал с рождеством пророка Иоанна Предтечи.

Юлия Морозова/ТАСС

Юлия Морозова/ТАСС

В наше время день Ивана Купалы в России продолжают праздновать, а некоторые обряды выполняют и современниками. Так, например, одним из обязательных ритуалов праздника до сих пор является плетение венков. Считается, что все цветы и трава, из которых их создают, имеют магические свойства. Также при помощи венков гадают, опуская для этого их в воду. Например, согласно поверью, если венок поплывёт по течению реки, а не потонет, то запустившую его девушку ждёт в будущем счастливая жизнь.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Отмечается, что в этот праздник вода в озёрах и реках обладает целительными свойствами, из-за этого те, кто желает восстановить своё здоровье, купаются в водоёмах на восходе солнца.

Юлия Морозова/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Согласно поверьям, во время дня Ивана Купала магическими свойствами обладает не только вода, но и огонь. Он может защитить от болезней и злых духов. Чтобы получить защиту от огня, люди ежегодно разводят костры, исполняют вокруг них танцы и хороводы.