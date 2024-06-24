Утром 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ATACMS в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей.

В ведомстве отметили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили ракеты Киеву. Кроме того, в министерстве отметили, что все полётные задания в американские ракеты ATACMS вводят специалисты США на основе собственных данных спутниковой разведки.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Михаил Развожаев заявил 24 июня, что количество пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, из них 27 детей. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 22 пациента из Севастополя, включая 11 детей, доставят в федеральные центры и больницы Москвы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, а ещё шестеро — в реанимации.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днём траура.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при ракетной атаке украинских войск на Севастополь.

Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракеты после атаки украинской армии на Севастополь, останутся закрыты до вторника, 25 июня, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее правительство Севастополя сообщило, что на пляже Учкуевка проводятся оперативно-следственные действия. На месте работают взрывотехники, представители Следственного комитета и других силовых ведомств. По данным властей, на пляже и в его окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.