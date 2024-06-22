В Москве прошла церемония прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, который неделю назад погиб при ударе ВСУ по ДНР. Об этом сообщает портал News.ru, где Цицаги работал фотокорреспондентом.

РИА Новости/Максим Блинов

Церемония прошла в прощальном зале Центральной клинической больницы управделами президента. На неё прибыли гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор News.ru Ольга Сабурова. Кондрашов в своей речи отметил, что на журналистов началась настоящая прицельная охота. По его словам, журналистский труд стал опасен как никогда.

РИА Новости/Максим Блинов

В свою очередь распорядитель похорон зачитал присутствующим телеграммы со словами поддержки семье, направленные зарубежными работниками СМИ.

РИА Новости/Максим Блинов Журналист Александр Черных

Сергей Савостьянов/ТАСС

РИА Новости/Максим Блинов

Похороны Цицаги пройдут на Хованском кладбище.

Никите Цицаги было 29 лет. Он сотрудничал с несколькими российскими СМИ, среди которых Lenta.ru и ТАСС. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж «Всё горит, и ничего нету» из города Шебекино в Белгородской области.

Сергей Савостьянов/ТАСС Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

Сергей Савостьянов/ТАСС

16 июня Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов под Угледаром. Там журналист снимал новый репортаж. Следственный комитет России пообещал установить всех лиц, причастных к гибели журналиста. МИД России назвал убийство Цицаги очередным тяжким преступлением киевского режима. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что виновные понесут наказание.

Захарова отметила, что киевский режим всего за неделю дважды атаковал журналистов. Ранее под обстрел ВСУ попали сотрудники НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев получил тяжёлое ранение.

Россия потребовала от международного сообщества прекратить закрывать глаза и осудить действия украинской стороны. В первую очередь заявлений ждут от ЮНЕСКО, которая обязана реагировать на нападения и убийства журналистов, добавила представитель МИД.