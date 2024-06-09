В Тамбове 8 июня состоялись региональные соревнования «Гонки дронов — весна 2024». За медали соревновались более 50 спортсменов из Тамбовской, Орловской, Нижегородской и Рязанской областей возрастом от 14 до 66 лет.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Гонки дронов — соревнования по прохождению беспилотными воздушными судами трассы с препятствиями (с установленными на дистанции воротами) на скорость. Беспилотниками управляют гонщики с помощью специальных очков виртуальной реальности и пульта дистанционного управления.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

РИА Новости/Алексей Сухоруков

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах — гонка на малых дронах класс 75 мм (не более 120 мм), гонка на больших дронах класс 200 мм (свыше 120 мм и не более 330 мм) и гонка в техническом симуляторе Liftoff. Во всех случаях необходимо было пройти трассу с препятствиями на скорость.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

РИА Новости/Алексей Сухоруков

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Сегодня состоялись первые официальные соревнования, которые были внесены в региональный календарь спортивных событий. Сейчас полёты дронов запрещены, но для проведения состязаний нам удалось получить разрешение. Участники боролись за победу в личном зачете с использованием своих коптеров. Самому младшему зарегистрировавшемуся участнику у нас 14 лет, а самому старшему — 66», — сообщил на мероприятии президент региональной федерации по гонкам дронов Валерий Лященко.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Он добавил, что гонки дронов — очень зрелищный и динамично развивающийся вид спорта.

По итогам соревнования пьедестал почёта разделили спортсмены из Нижнего Новгорода. В гонках на малых и больших дронах 1-е место занял Денис Широков. В гонке на техническом симуляторе победил Алексей Царьков.