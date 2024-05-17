В субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится боксёрский турнир Ring of Fire. Главным событием станет бой двух тяжеловесов — Тайсона Фьюри и Александра Усика.

TASS/EPA/ALI HAIDER Британский боксер Тайсон Фьюри и украинский боксер Александр Усик

Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Сейчас у Фьюри — пояс чемпиона по версии WBC, у Усика — титулы WBA, WBO и IBF.

TASS/EPA/ALI HAIDER Украинский боксер Александр Усик

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция бойцов.

TASS/EPA/ALI HAIDER

TASS/EPA/ALI HAIDER Британский боксер Тайсон Фьюри

TASS/EPA/ALI HAIDER

TASS/EPA/ALI HAIDER

TASS/EPA/ALI HAIDER Британский боксер Тайсон Фьюри и украинский боксер Александр Усик

«Я счастлив быть здесь. Я очень благодарен всем, благодаря кому этот бой состоится. Давайте напишем историю. Это будет моя домашняя работа. Смогу ли я показать, что будет в бою, прямо сейчас? Нет. Позже», — сказал Усик.

«Я хочу победить, хочу пройти это испытание, хочу устроить настоящее шоу. Я готов, готов к прекрасному бою. И я заберу все его пояса», — заявил Фьюри.