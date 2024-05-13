Сильнейшие люди России и других стран съехались в Красноярск, чтобы в буквальном смысле померяться силами и показать себя. С 10 по 12 мая в ЛД «Кристалл Арена» и МВДЦ «Сибирь» прошёл фестиваль Siberian Power Show.

Илья Наймушин/РИА Новости

Илья Наймушин/РИА Новости

Илья Наймушин/РИА Новости

На соревнованиях разыгрывались 20 миллионов рублей. За них боролись 3500 спортсменов из 17 стран и 69 регионов России.

Илья Наймушин/РИА Новости

Илья Наймушин/РИА Новости

Илья Наймушин/РИА Новости

Состязания прошли в категориях армрестлинг, бодибилдинг, бокс, пауэрлифтинг, силовой экстрим, CrossFit, Hip-Hop Dance, MMA и др. Кроме того, спортсмены приняли участие в конкурсах, розыгрышах, семинарах и автограф-сессиях. Победителем чемпионата в этом году стал Артур Шарафисламов.

Илья Наймушин/РИА Новости

Илья Наймушин/РИА Новости

Идея провести масштабный чемпионат Siberian Power Show пришла в голову создателям еще в 2015 году, а реализовали они её уже в 2016 году. Тогда организаторам уже было известно, что Красноярску доверили провести чемпионат Сибири по бодибилдингу. За месяц до первого турнира организаторы решили также провести дополнительные соревнования по армрестлингу, жиму лежа, кроссфиту, ММА и стритлифтингу.