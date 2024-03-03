Утром 3 марта немецкий спецназ провёл в Берлине операцию по захвату радикалов в рамках дела о «Фракции Красной армии» (RAF).

Paul Zinken/Global Look Press

В берлинском районе Фридрихсхайн во время проведения операции были слышны выстрелы. Задержаны как минимум два человека. О том, есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в Берлине арестовали члена RAF Даниэлу Клетте, которая, как предполагается, участвовала в нападении на посольство США в Бонне в 1991 году и подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993-м.

Paul Zinken/Global Look Press

Леворадикальная организация «Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) действовала в ФРГ и Западном Берлине в 1968–1998 годах. Была организована по образцу южноамериканских партизанских групп.

Paul Zinken/Global Look Press

Paul Zinken/Global Look Press

Участники RAF рассматривали свою деятельность как городскую партизанскую войну, направленную против государственного аппарата и класса буржуазии, сформировавшегося в результате оккупации после поражения во Второй мировой войне.

Paul Zinken/Global Look Press

Считается, что RAF ответственна за совершение 34 убийств, серии банковских налётов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.

Paul Zinken/Global Look Press

Руководство RAF объявило о самороспуске в 1998 году, направив в федеральное управление уголовной полиции в городе Висбадене уведомление об этом.