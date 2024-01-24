Десятки человек погибли из-за оползня на юго-западе Китая
Число погибших в результате оползня, сошедшего в понедельник в провинции Юньнань на юго-западе КНР, возросло до 34. Об этом 24 января сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Еще десять человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
Стихийное бедствие началось в ночь с 21 на 22 января в районе города Чжаотун. Причиной оползня стали сильные дожди, которые подмыли почву на склоне горы рядом с деревней Ляньшуй. Сообщалось, что масса грунтов и горных пород снесла почти два десятка домов, а под завалами осталось 44 человека.
Из эпицентра эвакуировано около тысячи местных жителей.
Для поиска и спасения пропавших власти мобилизовали ресурсы нескольких профильных ведомств и более двух сотен единиц техники.
Оползень в провинции Юньнань не единственное природное бедствие, постигшее Китай за последнее время.
Утром 22 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение силой 4,8, а вечером того же дня подземные толчки магнитудой 7 были зафиксированы на западе того же Синьцзяна, на границе между Китаем и Киргизией.