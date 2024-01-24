Число погибших в результате оползня, сошедшего в понедельник в провинции Юньнань на юго-западе КНР, возросло до 34. Об этом 24 января сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

XINHUA / EPA/XINHUA/ТАСС

Еще десять человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

XINHUA / ZHOU LEI / EPA/XINHUA/ТАСС

Anonymous /AP/TASS

Стихийное бедствие началось в ночь с 21 на 22 января в районе города Чжаотун. Причиной оползня стали сильные дожди, которые подмыли почву на склоне горы рядом с деревней Ляньшуй. Сообщалось, что масса грунтов и горных пород снесла почти два десятка домов, а под завалами осталось 44 человека.

XINHUA / Hu Chao Кредит: EPA/TASS

Из эпицентра эвакуировано около тысячи местных жителей.

MARK R. CRISTINO / EPA/TASS

MARK R. CRISTINO / EPA/TASS

MARK R. CRISTINO / EPA/TASS

Для поиска и спасения пропавших власти мобилизовали ресурсы нескольких профильных ведомств и более двух сотен единиц техники.

MARK R. CRISTINO / EPA/TASS

Оползень в провинции Юньнань не единственное природное бедствие, постигшее Китай за последнее время.

China News/Liu Ranyang/China News Service/V/TASS

Утром 22 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение силой 4,8, а вечером того же дня подземные толчки магнитудой 7 были зафиксированы на западе того же Синьцзяна, на границе между Китаем и Киргизией.