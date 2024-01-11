Новым обстрелам со стороны ВСУ подверглась 9 и 10 января Горловка — один из крупнейших городов ДНР, расположенный в 50 км к северу от Донецка.

Так, 9 января обстрелами были повреждены Центр детского творчества, АЗС и еще несколько зданий и жилых домов. Мэр города Иван Приходько сообщил в своём Telegram-канале, что в результате атаки киевского режима погиб мирный житель.

Даниил Пионтковский/ТАСС

Кроме того, в жилом массиве «Строитель» (Никитовский район Горловки) была повреждена поликлиника. Также мэр сообщил о ранении мирной горловчанки и о разрыве снаряда на прогулочном дворе психоневрологической больницы, в результате которого образовалась воронка.

Даниил Пионтковский/ТАСС

Затем сообщалось об очередном обстреле центра Горловки кассетными снарядами, разрывы которых фиксировались в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».

Даниил Пионтковский/ТАСС

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР), 9 января с 17:25 по 18:25 по Никитинскому району Горловки было выпущено девять снарядов калибра 155 мм.

Даниил Пионтковский/ТАСС

На следующий день, 10 января, из-за обстрела жилого массива «Солнечный» (Калининский район Горловки) был ранен ещё один мирный горловчанин, который впоследствии скончался. Также был повреждён легковой автомобиль.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины только с 20:05 по 20:15 10 января выпустили по Горловке три снаряда из артиллерии и пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Даниил Пионтковский/ТАСС

Даниил Пионтковский/ТАСС

Даниил Пионтковский/ТАСС

Под огонь противника попали Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы. В итоге были зафиксированы новые повреждения по нескольким адресам.

В Никитовском районе города по улицам Лебедева-Кумача и Ясной под ударом оказались многоквартирные жилые дома и силовой кабель, а на Продольной — газопровод.

В Центрально-Городском районе по улице Щорса пострадали частные жилые дома, были повреждены хозяйственные постройки.

Горловка, как и Донецк и целый ряд других городов ДНР, часто оказывается под ударами киевского режима. Так, 7 января, в праздник Рождества Христова, украинские военные выпустили по Горловке в общей сложности пять снарядов калибра 155 миллиметров. Также были зафиксированы обстрелы трёх районов Макеевки.