В Ивановской области 5 и 6 января проходят чемпионат и Рождественский кубок по зимнему плаванию. В международном турнире принимают участие 80 спортсменов от 15 лет до 71 года, представляющие регионы России, а также Белоруссию.

Владимир Смирнов/ТАСС

Согласно правилам, соревнования проходят в ледовом бассейне или на открытой воде. Участники состязаются на дистанциях от 25 до 800 метров в воде от –2 градусов Цельсия без использования специальных средств утепления.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Специально для соревнований на Рубском озере в Тейковском районе были сделаны ледовый бассейн длиной 25 метров и шириной 10 метров на четыре соревновательные дорожки.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС Водолаз на Рубском озере

Владимир Смирнов/ТАСС TASS 66201594

«Добро пожаловать в Ивановскую область. И пусть ледяная, чистейшая, легкая вода Рубского озера закипит от огня сердец зимних пловцов!» — обратилась к участникам Федерация зимнего плавания Ивановской области.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС Военнослужащие у места обогрева спортсменов

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха на время соревнований опускалась до — 26 градусов Цельсия.

Участники соревнуются в личном зачёте на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также в эстафете «4×25 метров». На турнире предусмотрено четыре категории — любители (от 18 лет и старше), молодёжь (12–18 лет), спортсмены (от 18 лет и старше) и парапловцы (от 20 до 69 лет).