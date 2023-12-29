Столица подготовилась к новогодним гуляниям, концертам на свежем зимнем воздухе и просто прогулкам по центру.

Благо, по прогнозам синоптиков, в последние дни уходящего года в Москве будет около ноля. А мороз, который «придёт» собственно в ночь с 31 декабря на 1 января, будет щадящим — около –7 градусов.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Тем, кто будет встречать 2024-й год в центре столицы, можно будет не беспокоиться о том, что они не успеют к последнему трамваю или поезду метро. Общественный транспорт, включая подземку и МЦК, будет ходить всю ночь. И, как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, проезд на 158 наиболее востребованных маршрутах с восьми часов вечера и до шести утра будет бесплатным.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Так что можно будет спокойно насладиться зимней сказкой, которую начали создавать в центре и в спальных районах ещё с конца ноября. На Бульварном кольце, в пешеходных зонах, как и в прошлом, 2022 году, установили световые мультимедийные тоннели — серебряно-золотой на Гоголевском бульваре и хрустальный на Никитском.

Известия/Константин Кокошкин

Похожие украшения можно увидеть в парках в районах Тушино, Лианозово, Митино, в Сокольниках, Кузьминках и Коломенском.

Известия/Константин Кокошкин

Огромные световые арки в виде фасадов главных московских театров — например, МХАТа или театра «Эрмитаж» — появились на Пушкинской, Тверской площадях и на площади Революции.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

На Поклонной горе можно будет увидеть двадцатиметровый светомузыкальный шар, у Центрального детского магазина — «ёлочный шарик» чуть меньшего размера, а на Софийской, Раушской и Москворецких набережных — световые консоли.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По традиции в пред — и посленовогодние дни Красная площадь превращается в ярмарочную — с сувенирными лавками, каруселями и самым «центровым» катком столицы.

Михаил Терещенко/ТАСС

Правда, собственно в новогодние вечер и ночь (точнее, с шести часов вечера до восьми утра) главную площадь страны закроют из соображений безопасности. Но ГУМ-каток будет работать по своему графику (с последним сеансом с 22:00 до 2 часов ночи) для тех, кто купил на него билеты.

. Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Вторая возможность попасть на Красную площадь в праздничный вечер — приобрести билет на концерт, который пройдёт с 20:00 до 22:00 с участием звёзд отечественной эстрады и главных «звёзд» Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.

Начиная с полуночи небо столицы осветят салюты — самым красивым, как ожидается, будет фейерверк на Москворецкой набережной ровно в ноль часов. А уже в новом, 2024 году, в час ночи салюты прогремят в главных парках Москвы, в том числе на Поклонной Горе, в парке Горького, в саду «Эрмитаж», а также в Кузьминках, в Северном Тушине, в парке Садовники и многих других местах.

Успеть увидеть сразу несколько праздничных «точек» можно, записавшись на экскурсию на новогоднем автобусе (где в роли гидов выступят Дед Мороз и Снегурочка) — такой вариант предлагают сразу несколько столичных туроператоров.