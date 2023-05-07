«Боже, храни короля». В Британии короновали Карла III
7 мая 2023
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В субботу, 6 мая, в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне состоялась официальная коронация короля Великобритании 74-летнего Карла III (принц Чарльз).
Albert Nieboer/Global Look Press
Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Martyn Wheatley/Global Look Press
Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Li Ying/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Карл III стал 40-м монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве. Первым был Вильгельм Завоеватель, короновавшийся в аббатстве на Рождество 1066 года.
IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Li Ying/Global Look Press
Принц Великобритании Уильям и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи проезжают в карете. Лондон. 06.05.2023
Cover Images/Global Look Press
Принц Эдуард и Софи, герцогиня Эдинбургская прибыли на церемонию коронации Карла III
Коронация не означает вступления на престол. Так, Карл стал королём еще 8 сентября 2022 года, сразу после смерти Елизаветы II.
Однако у коронации, несмотря на её формальный статус, как и у монархии в целом, нашлись убеждённые противники, такие как члены группы Republic. Лондонская полиция в день церемонии задержала несколько десятков человек, собиравшихся совершить «акты хулиганства».
Isabel Infantes/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Daniel Lai/Global Look Press
Антимонархисты на пути следования кареты Карла III
Loredana Sangiuliano/Global Look Press
Антимонархист на пути следования кареты Карла III
Pool/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Pool/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Pool/Global Look Press
Король Карл III после церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Тем не менее, коронация состоялась, хоть и не обошлось без странных знаков и событий. Так, пользователи Сети отметили, что коронационный зал был украшен ковром в цветах украинского флага.
Pool/Global Look Press
Принц Гарри на коронации короля Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 06.05.2023
Cover Images/Global Look Press
Кэтрин, принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми на балконе Букингемского дворца после церемонии коронации. 06.05.2023
Stephen Lock/Global Look Press
Король Карл III и королева Камилла на балконе Букенгемского дворца после коронации. 06.05.2023
Также в соцсетях заметили «жуткого гостя». На видеозаписи, мгновенно распространившейся в Сети, пользователи заметили фигуру в чёрном балахоне, которая держит в руках предмет, напоминающий косу — атрибут ангела смерти. Таинственный гость буквально на несколько секунд мелькнул в проходе.
Cover Images/Global Look Press
Люди на площади Пикадилли в Лондоне смотрят коронацию короля Карла III на больших экранах. 06.05.2023
IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press
Трансляция коронации короля Карла III на большом экране возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур». Великобритания 06.05.2023
Церемония коронации продлилась два часа. В её завершение духовный глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову нового короля корону святого Эдуарда Исповедника.
Li Ying/Global Look Press
Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023
Во время возложения короны архиепископ Кентерберийский произнёс: «Боже, храни короля». И эти слова повторили все 2,2 тыс. гостей церемонии. Корону британского монарха изготовили в XVII веке из чистого золота, её вес составляет 2,2 кг, также она украшена 400 драгоценными камнями.
Pool/Global Look Press
Король Карл III после церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023