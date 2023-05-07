В субботу, 6 мая, в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне состоялась официальная коронация короля Великобритании 74-летнего Карла III (принц Чарльз).

Albert Nieboer/Global Look Press Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023

Martyn Wheatley/Global Look Press Король Карл III до церемонии коронации. Лондон. Великобритания. 06.05.2023

Li Ying/Global Look Press Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023

Карл III стал 40-м монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве. Первым был Вильгельм Завоеватель, короновавшийся в аббатстве на Рождество 1066 года.

IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023

Li Ying/Global Look Press Принц Великобритании Уильям и его жена Кэтрин, принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи проезжают в карете. Лондон. 06.05.2023

Cover Images/Global Look Press Принц Эдуард и Софи, герцогиня Эдинбургская прибыли на церемонию коронации Карла III

Коронация не означает вступления на престол. Так, Карл стал королём еще 8 сентября 2022 года, сразу после смерти Елизаветы II.

Однако у коронации, несмотря на её формальный статус, как и у монархии в целом, нашлись убеждённые противники, такие как члены группы Republic. Лондонская полиция в день церемонии задержала несколько десятков человек, собиравшихся совершить «акты хулиганства».

Isabel Infantes/Global Look Press Коронация Карла III. Лондон. Великобритания. 06.05.2023

Daniel Lai/Global Look Press Антимонархисты на пути следования кареты Карла III

Loredana Sangiuliano/Global Look Press Антимонархист на пути следования кареты Карла III