Жители и гости Петербурга смогли посетить рестораны сети «Макдоналдс» в день, когда они должны были уже закрыться, как ранее пафосно заявлялось руководством сети. Корреспондент ИА REGNUM увидел, как «прощается», но не уходит этот и другой американский фастфуд.

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Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан McDonald's на улице Рубинштейна в Петербурге

На минувшей неделе компания «Макдоналдс» официально заявила, что рестораны сети перестанут работать с 14 марта. Эта новость привела к появлению очередей в ресторанах сети в прошедшие выходные дни. Привыкшие к бигмакам и другим блюдам сети решили «попрощаться» с ними и резко увеличили спрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан McDonald's на улице Рубинштейна в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM McDonald's в России

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в ресторан McDonald's на улице Рубинштейна в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в ресторан McDonald's на улице Рубинштейна в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан McDonald's на улице Рубинштейна в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ресторан McDonald's в ТЦ «Галерея» в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ресторан McDonald's на улице Большой Морской в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ресторан McDonald's на улице Большой Морской в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ресторан McDonald's на улице Большой Морской в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ресторан McDonald's на улице Большой Морской в Петербурге

Пока клиенты пытались наесться бургерами и картошкой фри, сотрудники «зашивались» на кухне, о чем рассказывали в своих группах в социальных сетях. Несмотря на всеобщий ажиотаж, рестораны «Макдоналдс», как ни в чем не бывало, открылись для посетителей и в понедельник, 14 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC на Невском проспекте в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC на Невском проспекте в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC на Невском проспекте в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC в России

Как убедился фотограф ИА REGNUM, в Петербурге открыты все заведения фастфуда в центре. Принимают посетителей на Рубинштейна, Думской, в торговых центрах «Галерея» и «Невский центр». При этом относительно вчерашнего ажиотажного дня людей намного меньше: сказывается начало рабочей недели. Однако, в связи с продолжением работы, наплыва посетителей рестораны могут ожидать вечером.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая сеть кофеен Starbucks

Работа ресторанов «Макдоналдс» продлится до завершения производственного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство сети. Это обусловлено тем, что многие продукты и ингредиенты ещё полностью не использованы. Среди них замороженные полуфабрикаты, овощи и хлебобулочные изделия. Поэтому каждый ресторан будет работать по индивидуальному графику, исходя из возможностей.

При этом все работники сети «Макдоналдс» продолжат получать полную заработную плату. Ранее сотрудники предполагали, что выплаты рассчитают исходя из 20 часов работы в неделю.