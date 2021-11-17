С ноября учреждения культуры Санкт-Петербурга обязаны проверять у своих посетителей QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Корреспондент ИА REGNUM посмотрел, как организован, с учетом новых правил, проход зрителей на Новой сцене Александринского театр, и с какими трудностями сталкиваются как сотрудники, так и посетители.

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Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

"Я клянусь, что недавно привилась «Спутником Лайт», — поспешила заверить сотрудника театра одна из зрительниц, протягивая телефон с QR-кодом, сертификат которого у проверяющего почему-то высвечивался красным цветом, запрещающим проход.

Поверить зрительнице в театре были бы рады, но обязаны исполнять постановление Смольного: пускать только с действующим QR-кодом. В последние несколько дней из-за какой-то ведомственной или технической несогласованности сертификаты у тех, кто прошел вакцинацию однокомпонентной вакциной, появляются с многодневной задержкой или часто оказываются «недействительными». А по новым правилам пропустить такого человека в храм культуры охранники не имеют права.

Дарья Драй ИА REGNUM Некорректный QR-код сертификата вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Санитайзер в театре

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

«Достали эти ваши QR-коды! Я ехала из другого города, чтобы посмотреть эту постановку, и теперь вынуждена стоять и мокнуть», — не сдержала негодование другая посетительница, у которой тоже не сразу сработал QR-код.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

По словам сотрудников театра, новая реальность не всех радует, но большинство зрителей смиряются с происходящим и не идут на открытый конфликт. Как правило, за вечер примерно у 5% зрителей происходят какие-то неполадки с кодами.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр (Новая сцена)

С какими еще «неполадками» сталкиваются сотрудники театра, удалось увидеть за полчаса до спектакля. К главному входу подошла пара молодых людей. Оба протягивают свои QR-коды, но не могут предоставить удостоверение личности. На элементарный вопрос проверяющего молодому человеку — «Ваша дата и год рождения?» — тот не находит что ответить. Естественно, такой поворот не удовлетворяет работника Новой сцены, и вход в здание паре закрыт.

«Как правило, если что-то не проходит у одного из пары зрителей, и в одиночку они не хотят идти смотреть спектакль, мы разрешаем пройти тому, у кого QR-код сработал, и сдать билеты в кассу, — пояснил ИА REGNUM один из работников Александринского театра. — Так что не сами QR-коды нам приносят убытки, а то, что не у всех они срабатывают, и не у всех они действительны».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Напомним, с 1 ноября культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и общественные места в Северной столице можно посещать только при предъявлении QR-кодов. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Дарья Драй ИА REGNUM Некорректный QR-код сертификата вакцинации

А с 1 декабря QR-код понадобится при посещении заведений общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.