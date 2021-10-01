Идут годы, а ДТП с участием курьеров «Яндекса» меньше не становится
1 октября 2020 года в издании RTVI вышел материал, посвященный ДТП, в которые попадают велокурьеры сервисов по доставке еды. В статье, в частности, приводились данные дептранса Москвы, согласно которым в 2020 году количество аварий с участием велосипедистов выросло на 37%. При этом участниками 75% ДТП стали именно курьеры, а среди жертв были и пешеходы. Безусловно, представленные данные касались работников всех служб доставки.
Читайте также: «Яндекс.Такси»: много заказов, но на них не заработаешь
Наше внимание привлекло другое, а именно комментарий, который дали в «Яндексе» обратившимся к ним журналистам. В компании пояснили, что «перед тем, как приступить к работе, курьеры «Яндекса» проходят обязательный вводный инструктаж по правилам ПДД. В частности, им напоминают, что ночью передвигаться надо с включенным фонарем, а в жилых кварталах сбрасывать скорость».
О том, насколько эффективен «вводный инструктаж и напоминания», можно узнать из той же статьи. Жертвой ДТП оказалась девушка, и, как мы дальше убедимся, в основном от лихачей в фирменных куртках страдают именно женщины и дети. На выезде со двора Ольгу и ее друга со спины догнал курьер и, вместо того, чтобы сбросить скорость, бешено сигналя, сбил ее. После чего нечто злое высказал ей на восточном языке и покатил дальше.
Читайте также: «Я бы поставил оценку «ноль» — сети о работе сервиса «Яндекс.Маркет»
В память о том происшествии у девушки остался страх перед всем самодвижущимся: «Но самое главное — я теперь боюсь каждого велосипедиста и человека на электросамокате. Я не знаю, как реагировать, если на узком тротуаре на меня (мне кажется, что прямо на меня) едут. Я застываю и жду, пока меня объедут». Как у «Яндекса» принято в таких случаях — в службе техподдержки пообещали разобраться.
С той публикации RTVI прошел ровно год. Интересно, что-нибудь изменилось с тех пор: может, в «Яндексе» осознали меру своей ответственности за «партнеров» курьеров и уж тем более за сторонних безвинных граждан? Давайте разбираться.
Читайте также: Клиенты о сервисах «Яндекса»: отказы, переплаты, хамство, угрозы
Жители больших городов давно привыкли к тому, что для велосипедистов в форменной одежде и с квадратными сумками за спиной снег и мороз давно перестали быть помехой. Статистика ГИБДД Москвы лишь подтверждает, что мы лицезреем ежедневно.
Читайте также: «Злой монополист: давит конкурентов и завышает цены» — сети о «Яндекс.Go»
От сухих цифр статистики перейдем к той палитре мнений, которую высказывают москвичи по поводу несущихся по тротуарам, не замечая ничего вокруг, велокурьеров «Яндекса».
"Эти желтенькие «человечки» одной рукой за руль, а другой в «смартик». Не видят, куда едут, и затормозить с одной рукой быстро нельзя», — делится наблюдениями пользователь vovatyupinэ, его поддерживает еще один наблюдательный гражданин ikormilets: «Так они ещё и на красный свет едут».
Помимо просто наблюдений, присутствует и определенная рефлексия. Сложно не согласиться со следующим высказыванием. Ведь, действительно, те невыносимые условия, в которые поставлены курьеры, являются не просто источником дохода, а извлечения сверхприбыли.
Последний эпизод произошел буквально на днях. 24 сентября курьер «Яндекс.Еды» сбил на пешеходном переходе маму с годовалым ребенком в коляске и несколько раз пытался скрыться. По словам пострадавшей женщины, его не интересовало ничего, кроме выполнения заказа. Если можно так выразиться, в этот раз пострадавшей повезло, и ей не пришлось обращаться в поисках справедливости в техподдержку «Яндекса». Проходящий мимо мужчина помог задержать нарушителя до приезда полиции.
Безусловно, представленная выше статистика учитывает происшествия с курьерами всех служб. Только «Яндекс» является крупнейшим сервисом, и происшествий с его работниками несоизмеримо больше, чем с сотрудниками других служб. А главное, прошел год с публикации, на которую мы обратили внимание, и ровным счетом ничего не изменилось, чему наглядным примером служит случай со сбитым годовалым ребенком в коляске.
Читайте также: «Яндекс» в своих сервисах устанавливает «цифровое крепостное право»