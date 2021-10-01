1 октября 2020 года в издании RTVI вышел материал, посвященный ДТП, в которые попадают велокурьеры сервисов по доставке еды. В статье, в частности, приводились данные дептранса Москвы, согласно которым в 2020 году количество аварий с участием велосипедистов выросло на 37%. При этом участниками 75% ДТП стали именно курьеры, а среди жертв были и пешеходы. Безусловно, представленные данные касались работников всех служб доставки.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры редко смотрят на дорогу

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Наше внимание привлекло другое, а именно комментарий, который дали в «Яндексе» обратившимся к ним журналистам. В компании пояснили, что «перед тем, как приступить к работе, курьеры «Яндекса» проходят обязательный вводный инструктаж по правилам ПДД. В частности, им напоминают, что ночью передвигаться надо с включенным фонарем, а в жилых кварталах сбрасывать скорость».

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер ждёт выдачу заказа

О том, насколько эффективен «вводный инструктаж и напоминания», можно узнать из той же статьи. Жертвой ДТП оказалась девушка, и, как мы дальше убедимся, в основном от лихачей в фирменных куртках страдают именно женщины и дети. На выезде со двора Ольгу и ее друга со спины догнал курьер и, вместо того, чтобы сбросить скорость, бешено сигналя, сбил ее. После чего нечто злое высказал ей на восточном языке и покатил дальше.

Василий Иванов ИА REGNUM

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В память о том происшествии у девушки остался страх перед всем самодвижущимся: «Но самое главное — я теперь боюсь каждого велосипедиста и человека на электросамокате. Я не знаю, как реагировать, если на узком тротуаре на меня (мне кажется, что прямо на меня) едут. Я застываю и жду, пока меня объедут». Как у «Яндекса» принято в таких случаях — в службе техподдержки пообещали разобраться.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Курьеры Яндекс.Еды гоняют по пешеходным улицам

С той публикации RTVI прошел ровно год. Интересно, что-нибудь изменилось с тех пор: может, в «Яндексе» осознали меру своей ответственности за «партнеров» курьеров и уж тем более за сторонних безвинных граждан? Давайте разбираться.

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Жители больших городов давно привыкли к тому, что для велосипедистов в форменной одежде и с квадратными сумками за спиной снег и мороз давно перестали быть помехой. Статистика ГИБДД Москвы лишь подтверждает, что мы лицезреем ежедневно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Курьеры Яндекса редко соблюдают ПДД

«По итогам восьми месяцев текущего года на территории столицы зарегистрировано 288 ДТП с участием лиц, использующих велотранспорт. При этом в каждой третьей дорожной аварии с велосипедистами участвуют граждане, оказывающие услуги по доставке готовой еды (104 из 288 ДТП), а каждое второе ДТП (47 из 104) произошло по причине нарушения требований ПДД со стороны велосипедистов-курьеров», — рассказали АГН «Москва » в ведомстве.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курьеры Яндекс. Еда мешают движению людей

От сухих цифр статистики перейдем к той палитре мнений, которую высказывают москвичи по поводу несущихся по тротуарам, не замечая ничего вокруг, велокурьеров «Яндекса».

"Эти желтенькие «человечки» одной рукой за руль, а другой в «смартик». Не видят, куда едут, и затормозить с одной рукой быстро нельзя», — делится наблюдениями пользователь vovatyupinэ, его поддерживает еще один наблюдательный гражданин ikormilets: «Так они ещё и на красный свет едут».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Велосипеды курьеров Яндекса

Помимо просто наблюдений, присутствует и определенная рефлексия. Сложно не согласиться со следующим высказыванием. Ведь, действительно, те невыносимые условия, в которые поставлены курьеры, являются не просто источником дохода, а извлечения сверхприбыли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чаще всего курьеры Яндекс.Еды едут именно по пешеходной дороге

«Если есть услуга велокурьер — значит, должны быть прописаны условия безопасного оказания этой услуги. Ранее нареканий не было, они ездили и доставку делали с минимальным количеством людей на улице в условиях пандемии. Все сидели дома! Мы вернулись к обычной жизни, курьеры остались, пусть несут ответственность, страшно с детьми идти и самой тоже. Они то в мобильном телефоне, все в наушниках, то с сигаретой в руках. Опять очередной рассадник для обогащения кого-то вышестоящего, поэтому такой беспредел??? Хотим порядок, автомобилистов штрафуют за все! И с велокурьерами хотим безопасности, а не ходить оглядываться!!» — поделилась своим мнением l._nadezhda.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курьеры Яндекс. Еда мешают движению людей

«Достали уже доставщики!!! Они торопятся, время — деньги. И даже если они будут ездить только по велодорожкам, это не решит проблему. Никакая велодорожка не ведёт прямо в квартиру заказчика. Они сшибут и на лестнице, и в автобусе, и на зебре. Им некогда всех объезжать», — отметила tae_1963.

«Меня тоже курьер-велосипедист злобно подгонял в спину, шла по тротуару «и никого не трогала», а ему надо спешить, по лужам не хочется, можно и пешеходов давить», — добавила innafrommsk.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры Яндекс.Еда

«На моих глазах на огромной скорости девушку такой велокурьер сбил, так она просто из метро выходила», — поделилась kobzareva.veronika.

«Едут — ладно, с велосипедами в автобус заходят, так можно разве? Грязными колёсами всех пачкают», — возмутилась irinairina101222.

«Нужно запретить!!!» — считает mara_maria_grigoryan_.

«Полностью поддерживаю! Беспредельщики», — добавила marinalashchenova.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Велосипеды Яндекс. Еды на Ленинградском шоссе

Последний эпизод произошел буквально на днях. 24 сентября курьер «Яндекс.Еды» сбил на пешеходном переходе маму с годовалым ребенком в коляске и несколько раз пытался скрыться. По словам пострадавшей женщины, его не интересовало ничего, кроме выполнения заказа. Если можно так выразиться, в этот раз пострадавшей повезло, и ей не пришлось обращаться в поисках справедливости в техподдержку «Яндекса». Проходящий мимо мужчина помог задержать нарушителя до приезда полиции.

Безусловно, представленная выше статистика учитывает происшествия с курьерами всех служб. Только «Яндекс» является крупнейшим сервисом, и происшествий с его работниками несоизмеримо больше, чем с сотрудниками других служб. А главное, прошел год с публикации, на которую мы обратили внимание, и ровным счетом ничего не изменилось, чему наглядным примером служит случай со сбитым годовалым ребенком в коляске.

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