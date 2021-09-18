В Свердловской области 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания. Также в ряде территорий проводятся местные выборы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Алексей Колчин ИА REGNUM Центр общественного наблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Центр общественного наблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Центр общественного наблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Центр общественного наблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

По данным облизбиркома, голосование проходит в штатном режиме. Общественные наблюдатели признают, что нарушения встречаются, но незначительные, которые не могут повлиять на ход и результаты выборов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Центр общественного наблюдения

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021