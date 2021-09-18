Как голосуют жители Свердловской области — фоторепортаж
18 сентября 2021
В Свердловской области 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания. Также в ряде территорий проводятся местные выборы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Центр общественного наблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Центр общественного наблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Центр общественного наблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Центр общественного наблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
По данным облизбиркома, голосование проходит в штатном режиме. Общественные наблюдатели признают, что нарушения встречаются, но незначительные, которые не могут повлиять на ход и результаты выборов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Центр общественного наблюдения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021