У Александровской больницы Санкт-Петербурга, оказывающей помощь пациентам с COVID-19, днем 12 июня наблюдается очередь из автомобилей скорой помощи, в чем убедился корреспондент ИА REGNUM.

В ожидании передачи пациента в приёмный покой больницы медики скорой помощи выходят из машин, чтобы хоть немного отдохнуть и подышать свежим воздухом, не испытывая вирусной нагрузки от больных.

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Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Александровской больницы

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Александровской больницы

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у Александровской больницы

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из машин скорой помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи в СИЗ

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи в СИЗ

В самом медучреждении изданию «Петербургский дневник» объяснили, что Александровская больница, как и еще целый ряд стационаров Петербурга, целиком перепрофилирована на лечение больных с коронавирусом, и для оформления вновь поступающих требуется время.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи в СИЗ

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из машин скорой помощи

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Ранее СМИ сообщали об очереди «скорых» у Покровской больницы на Васильевском острове и в ряде других мест, где принимают ковидных больных. Напомним, в Петербурге за 11 июня выявлено 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.