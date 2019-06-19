От ленивого эльфа до жёлтого существа: каким ты был, Мурзилка?

Москва, , 13:30 — REGNUM Журнал «Мурзилка», следуя прекрасной японской традиции, в год своего 95-летия сделал роскошный подарок Российской государственной детской библиотеке на полувековой юбилей. Архивы журнала, начиная с первого выпуска 1924 года, размещаются в Национальной электронной детской библиотеке в открытом доступе.

Для большинства из тех, кто помнит Мурзилку, — это забавное существо с желтой шерстью, озорным чубом, в красном головном уборе и с фотоаппаратом через плечо.

Но такой образ Мурзилка получил только в 1937 году. В № 7 журнала опубликовано экстренное сообщение:

«Наконец-то нашелся Мурзилка! Его поймал художник Каневский и притащил в редакцию. Посмотри на обложку — там ты увидишь Мурзилкин портрет. Мурзилка ничего еще не успел рассказать о себе, он очень устал с дороги. Но в следующих номерах ты увидишь разные приключения удивительного существа — Мурзилки».

Наконец-то Аминадав Каневский придумал образ, который понравился детям, прижился и до сих пор радует нас.

Но откуда вообще возник Мурзилка? Откроем книгу «Царство малюток» Анны Борисовны Хвольсон, изданную в Санкт-Петербурге товариществом Вольфа в 1898 году. Вот он и нашелся, подзаголовок гласит: «Приключения Мурзилки и лесных человечков». Только тот Мурзилка, нарисованный Коксом Палмером, совсем не похож на современного.

«— Я здѣсь, — раздался хвастливый голосокъ, и съ верхушки дерева въ кругъ вскочилъ самъ Мурзилка, по прозванiю Пустая голова. Братья хоть и любили Мурзилку, нo считали его лѣнтяемъ, чѣмъ онъ и былъ на самомъ дѣлѣ; кромѣ того, онъ любилъ шеголять, — носилъ длинное пальто или фракъ, высокую черную шляпу, сапоги съ узкими носками, тросточку и стеклышко въ глазѵ, чѣмъ онъ очень гордился, между тѣмъ какъ дрѵгіе называли его Пустой головой».

Так франтоватый, но бестолковый и ленивый эльф Мурзилка путешествует по страницам детских книг до Революции.

«Мурзилкѣ хочется морошки, Мурзилка тросточку беретъ И, напѣвая, по дорожкѣ Изъ парка въ темный лѣсъ идетъ. На немъ малиновая феска, перчатки, смокингъ и монокль, А съ боку новый, полный блеска, На черной ленточкѣ бинокль» — Нинкины сказочки / В. В. Князев; с илл. В. Чеснокова. — Петроград: Издание Т-ва М.О. Вольф, 1915

А с первого мая 1924 года открылась подписка на новый журнал для детей младшего возраста «Мурзилка». В первом номере опубликован рассказ Федорова-Давыдова с рисунками Ротова «Мурзилкин первый день». Это уже не эльф, а озорной щенок.

«И тут ноги остановились, и чьи-то руки подняли щенка высоко-высоко над землей.

— Вот так песик! Шершавый, замурзанный! И шустрый же! Мурзилка да и только!

— Тяф, тяф, тяф! — захлебывался от восторга Мурзилка и лез целоваться к улыбающемуся лицу.

— Ну, брат Мурзилка, и лихой пес будешь… Старайся!»

Рассказы про Мурзилку публиковались в журнале течении трех лет. В первом номере за 1927 год появилась реклама книги Федорова-Давыдова — «Похождения Мурзилки, удивительно шустрой собачки» / А. Федоров-Давыдов; иллюстрации К. П. Ротова. Подписчикам журнала предоставлялась скидка.

Но вот сюрприз! Во втором номере журнала за 1924 год перед нами еще один образ Мурзилки, придуманный Алтаевым. Это маленький человечек, как Дюймовочка, но уже вовсе не бездельник-эльф во фраке и с моноклем, а отважный и работящий мальчуган.

Наш Мурзилка так уж мал, так уж мал,

Что из ландыша лесного

Сделал шлем себе он новый.

В нем вояка новомодный воевал.

Но такой Мурзилка появился только один раз, озорной щенок жил на страницах журнала до конца 1926 года, когда закончилась публикация рассказов о собачке по кличке Мурзилка.

В нескольких номерах журнала за 1941 год Мурзилка снова превращается в вихрастого мальчугана, правда, уже нормального роста.

И мечты у него были характерные для мальчишек первого военного года:«Я буду снайпером. <…> Учиться долго, но зато/стрелять я буду как никто».

Несмотря на эти временные перерывы, желтый Мурзилка кочевал из номера в номер с 1937 года. А прежнее воплощение — шустрый щенок — поразительно похож на верного спутника желтого Мурзилки — собачку по кличке Тузик.

С тех пор многие поколения детей и взрослых с радостью встречают желтого лохматого Мурзилку в каждом выпуске журнала. Долгих лет, Мурзилка!

Носился, носился, —

За луну зацепился,

Сквозь тучу снижаюсь,

К земле приближаюсь.

Ура!!!

Встречай Мурзилку, детвора!

Сегодня подшивки журнала «Мурзилка» за 1924, 1925 и 1926 годы доступны в режиме открытого доступа.

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