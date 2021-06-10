В Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) открыли станцию метро «Зенит», которая примет основную нагрузку при перевозке болельщиков к стадиону «Газпром Арена», передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кубки футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Напомним, весной 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу, на третьей «зеленой» линии Петербургского метрополитена была открыта станция «Новокрестовская». В 2020 году было решено переименовать станцию и оформить её в стиле цветов петербургского футбольного клуба «Зенит», который взял на себя расходы по ребрендингу станции.

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Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Зенит» в день открытия после ремонта

«Накануне старта чемпионата Европы по футболу мы открываем обновленную станцию метро «Зенит», — сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

Дарья Драй ИА REGNUM Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Максим Соколов и Борис Пиотровский в день открытия станции «Зенит» после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Пиотровский

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Зырянов

Станцию не только оформили в сине-бело-голубой — цвета петербургского футбольного клуба, но и украсили восемь витрин на платформах станции декоративными панно с копиями трофеев, завоёванных футболистами клуба «Зенит». Среди них: Кубок СССР — 1994, награды чемпионата СССР — 1984, чемпионата России — 2014/2015 и чемпионата России — 2019/2020, Суперкубок России, Кубок России — 2010, Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Кубки футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Зенит» в день открытия после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Станция «Зенит» в день открытия после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в день открытия станции «Зенит» после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в день открытия станции «Зенит» после ремонта

«Станция «Зенит» — важный социальный объект не только на время проведения Евро-2020. Работа станции снизит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, также позволит жителям и гостям города совершать поездки в метро с большим комфортом без дополнительных пересадок», — подчеркнул председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта

Напомним, футбольные матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года.

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