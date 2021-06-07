Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Транспортный блок Санкт-Петербурга без ущерба для пассажиров городского транспорта организовал работу автобусов-шаттлов на время матчей Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, движение всех маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов будет находиться под контролем специального штаба, созданного на базе Центра управления транспортом. В дни проведения матчей для перевозки болельщиков к стадиону Санкт-Петербург «Газпром Арена» и обратно будет организована работа автобусов-шаттлов №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10 по маршрутам: S1 Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания (Московский вокзал); S2 Площадь Восстания (Московский вокзал) — автостанция «Крестовский остров»; S3 Станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров»; S4 Станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров»; S6 Станция метро «Чкаловская» — Крестовский остров, Спортивная улица; S10 Аэропорт «Пулково» — Крестовский остров, Рюхина улица.

«12 июня и 21 июня матчи закончатся около полуночи, поэтому будет организована ночная работа автобусов по маршрутам №№ 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328, троллейбуса № 46 и трамвая № 60 с интервалом 15−20 минут. Трамваи №№ 19 и 48 будут работать до 2:00 часов ночи. Также будет организовано движение поездов метрополитена в ночь с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня», — уточнили в Смольном.

Кроме того, бесплатный проезд предоставляется зрителям Евро-2020 с 00:00 мск в день матча и до 23:59 мск следующего дня на маршрутах в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области: автобусы-шаттлы №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10, трамвайные маршруты № 19 и 48, все линии метрополитена и все маршруты железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Для бесплатного проезда необходимо предоставить паспорт болельщика (Fan ID) на заламинированном бланке и билет на матч или транспортная карта болельщика, которая станет доступна в мобильном приложении Евро-2020 за день до матча», — подытожили в пресс-службе.

Напомним, первый матч Евро-2020 в Петербурге состоится 12 июня. В этот день в 22:00 мск на поле выйдут игроки клубов Россия и Бельгии. Следующие матчи запланированы на 19:00 мск 14 июня — Польша — Словакия, 16 июня в 16:00 мск — Россия — Финляндия, 18 июня в 16:00 мск — Швеция — Словакия, 21 июня в 22:00 — Финляндия — Бельгия, 23 июня в 19:00 — Швеция — Польша и 2 июля в 19:00 состоится четвертьфинал (команды определятся по итогам игр 1/8 финала).

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