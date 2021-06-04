В Северной столице завершился третий — и самый главный — день Петербургского международного экономического форума. До завершения крупнейшего в мире, с начала пандемии, офлайн-мероприятия остался еще один день, участники и гости форума изрядно подустали, но не потеряли запал. Впрочем, большинство важных спикеров и чиновников до финала ПМЭФ остаются редко.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

А третий день форума для временных обитателей конгрессно-выставочного пространства «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, начался необычно рано. Уже в семь часов утра к территории площадки потянулись люди с разными бейджами, в том числе журналисты. Впереди была напряженная работа.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума идут на пленарное заседание

Дарья Драй ИА REGNUM Сессия ПМЭФ с губернаторами регионов

Дарья Драй ИА REGNUM Губернаторы регионов России

Дарья Драй ИА REGNUM Объявление итогов Национального рейтинга инвестиционного климата регионов на ПМЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Губернаторы регионов РФ

Одним из ключевых мероприятий этого дня стало объявление итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Оказалось, что многие регионы смогли успешно справиться с коронавирусным кризисом и нарастить свою привлекательность для инвесторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок Гагарина

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок Гагарина

После объявления рейтинга заметно приободрившиеся участники ПМЭФ поспешили на кофе-брейк, а затем и на сессии, в рамках которых продолжили обмениваться опытом ведения дел в постпандемийных условиях и делиться рабочими бизнес-практиками.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума собираются на пленарное заседание

Дарья Драй ИА REGNUM Участники форума идут на пленарное заседание

Однако самым главным событием форума, по традиции, стало пленарное заседание с очным участием президента России Владимира Путина. Заметим, что вход на это мероприятие был строго ограничен, попасть на него могли лишь избранные участники форума с двумя отрицательными ПЦР-тестами на ковид. При этом число мест на «пленарке» было намного меньше общего количества гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина

А те кто решил смотреть и слушать президента дистанционно, уютно расположились на пуфах и диванчиках многочисленных стендов организаций-участников форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Голодец

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Голодец

Дарья Драй ИА REGNUM Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Дарья Драй ИА REGNUM Бизнесмен Александр Лебедев

Дарья Драй ИА REGNUM Участник форума

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина

Выслушав речь президента, продлившего льготную ипотеку и объявившего о достройке первой нитки «Северного потока — 2», а также острые ответы Путина на каверзные вопросы модератора, многие гости ПМЭФ окончательно расслабились, перешли к неформальному общению, а позже отправились на прогулку по городу, благо с погодой форуму в этот раз очень повезло. В ближайшие несколько дней в городе на Неве обещают настоящую летнюю жару.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили для участников форума