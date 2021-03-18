Лечебный корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн на Народной улице продолжает принимать коронавирусных пациентов в Петербурге. Он стал первым стационаром нового типа, который может работать и как универсальная больница, и как инфекционный госпиталь.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн

Новый корпус ввели в строй в конце декабря 2020 года. Пятиэтажное здание многопрофильного лечебно-диагностического корпуса площадью 20 тыс. кв. метров на 403 койки возвели менее чем за полгода. Сейчас тут лечатся 217 пациентов с коронавируом. Одна из них — 81-летняя блокадница Ирма Павлова.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отдедение УЗИ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отдедение УЗИ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

«Я маску носила и даже делала прививку от гриппа, грипп проскочил, а коронавирус — нет. В январе заболела бронхитом очень сильным, поправилась, но всё равно послали на КТ — оно показало, что всё чисто, но легкие всё равно оказались задеты. Потом у нас умер друг, и мы на похоронах все заразились. Начиная с 20 февраля. Думала, проскочу, но на 10-й день после контакта начала прям задыхаться. Сказали, еще бы один день — не довезли бы, было 50%-ное поражение легких. Теперь дышу кислородом, единственное, что помогает. Но уже лучше, я очень довольна, очень хорошо ухаживают», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM. Всего с момента открытия здесь вылечили 270 пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне» в Госпитале для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

В корпусе есть новейшее медицинское оборудование и инфраструктура: четыре приемно-смотровых бокса, диагностическое отделение с аппаратами для компьютерной томографии, УЗИ и ЭКГ, собственная лаборатория для проведения клинико-диагностических исследований, операционная, реанимация на 19 коек.

Дарья Драй ИА REGNUM Павильон-трансформер Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Павильон-трансформер Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Палата в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Кабанов, начальник Госпиталя ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Кабанов, начальник Госпиталя ветеранов войн

Как сообщила заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Татьяна Погода, даже когда все отделения госпиталя «выйдут из-под ковида» и начнут приём плановых больных, трансформер останется ковидным корпусом и будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией вплоть до специального распоряжения комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

«Уникальность и неоспоримое преимущество трансформера состоит в том, что мы можем максимально быстро одно отделение трансформировать в другое, при первых признаках ковид-инфекции пациент любого отделения госпиталя по специальному шлюзу транспортируется в инфекционное отделение, другие пациенты продолжают получать плановое лечение. Мы не теряем время, а, соответственно, шансы на выздоровление у пациентов повышаются многократно. Когда все ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, трансформер начнет работать в штатном режиме: шесть отделений на 307 коек — эндокринологии, кардиологии, терапии, неврологии, два отделения хирургии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация», — сказала она.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

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