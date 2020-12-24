24 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В Невском районе Петербурга 24 декабря 2020 года открылся построенный всего за полгода многопрофильный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн. Хотя новый стационар задумывался как больница для ветеранов, его первыми пациентами в ближайшие дни станут больные с COVID-19 и подозрением на ковид. Это должно увеличить свободный коечный фонд в городе и снять угрозу нехватки коек.

Новый корпус Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новый корпус построен в формате «трансформера». То есть из штатного состояния многопрофильной больницы за два-четыре дня он может быть перепрофилирован в инфекционную больницу и обратно. Из-за быстрого сокращения в Петербурге количества свободных коек для пациентов с ковидом новый стационар сразу же начнет работу в качестве инфекционного.

Новый корпус Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

«Корпус построен в рекордные сроки. 9 июля был заложен первый камень, а сегодня у нас практически полностью введен стационар. Он будет предназначен, прежде всего, для больных с ковид», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия стационара.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие нового корпуса Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM Торжественное открытие нового корпуса Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил губернатор, несмотря на жёсткие условия пандемии, удалось в короткие сроки построить само здание, закупить и установить необходимое оборудование, найти врачей, средний и младший медперсонал для запуска больницы.

«Это современный, европейского уровня госпиталь, который готов оказывать практически любую помощь», — заявил Беглов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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В инфекционном варианте корпус рассчитан на 403 койки. Для безопасной работы оборудованы санитарные шлюзы и пропускники, в корпусе будет своя ПЦР-лаборатория, аппараты КТ и УЗИ-диагностика. Новый корпус имеет переход в другие здания Госпиталя для ветеранов войн.

Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM Коридор нового корпуса Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

После завершения пандемии в штатном варианте в новом корпусе будут развернуты 307 коек и открыты пять отделений — эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, кардиохирургии, эндоскопии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.

Палата реанимации в новом корпусе Госпиталя для ветеран войн Дарья Драй © ИА REGNUM

Руки врача в перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Максим Кабанов Дарья Драй © ИА REGNUM Врач в палате реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

Измерение пульса человека Дарья Драй © ИА REGNUM

На строительство и закупку оборудования для нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн из городского бюджета было выделено более 3,76 млрд рублей.

Измерение пульса человека Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора Санкт-Петербурга, успешный опыт создания стационаров-трансформеров будет продолжен. «Потому что мы не знаем, с какими проблемами столкнемся в будущем. А такие стационары можно перепрофилировать в инфекционные за очень короткое время», — объяснил Беглов.

Душевая кабина и туалет в палате Дарья Драй © ИА REGNUM Душевая кабина в палате Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным Смольного, с начала пандемии количество инфекционных коек в городе увеличилось более чем в десять раз. В настоящее время лечение пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями ведут 16 городских и шесть федеральных стационаров. В них развернуто 11 775 инфекционных коек.

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Добавим, в начале 2021 года будет сдан новый корпус больницы № 33 в Колпино на 420 коек.

Реанимационная машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Реанимационная машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM Реанимационная машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Врач в машине скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Врач в машине скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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