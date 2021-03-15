На Урале 13 и 14 марта отметили традиционную Масленицу и проводили русскую зиму. Праздничные мероприятия объединили десятки тысяч людей. ИА REGNUM предлагает фоторепортаж из Екатеринбурга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители ЦПКиО во время праздничных гуляний

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители наблюдают за кульминацией праздника

Алексей Колчин ИА REGNUM Момент поджига чучела

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина с куклами ручной работы

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители ЦПКиО во время праздничных гуляний

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина с куклами ручной работы

Алексей Колчин ИА REGNUM Бой мешками

Алексей Колчин ИА REGNUM Масленица. Бой мешками

Алексей Колчин ИА REGNUM Штурм снежной крепости

Алексей Колчин ИА REGNUM Штурм снежной крепости

Алексей Колчин ИА REGNUM Штурм снежной крепости

Алексей Колчин ИА REGNUM Штурм снежной крепости

Алексей Колчин ИА REGNUM Чучело на главной аллее парка

Алексей Колчин ИА REGNUM Сожжение чучела

Алексей Колчин ИА REGNUM Сожжение чучела

Алексей Колчин ИА REGNUM Сожжение чучела