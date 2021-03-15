В Екатеринбурге отметили Масленицу: фоторепортаж
15 марта 2021
На Урале 13 и 14 марта отметили традиционную Масленицу и проводили русскую зиму. Праздничные мероприятия объединили десятки тысяч людей. ИА REGNUM предлагает фоторепортаж из Екатеринбурга.
Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители ЦПКиО во время праздничных гуляний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители наблюдают за кульминацией праздника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Момент поджига чучела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщина с куклами ручной работы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители ЦПКиО во время праздничных гуляний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщина с куклами ручной работы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бой мешками
Алексей Колчин ИА REGNUM
Масленица. Бой мешками
Алексей Колчин ИА REGNUM
Штурм снежной крепости
Алексей Колчин ИА REGNUM
Штурм снежной крепости
Алексей Колчин ИА REGNUM
Штурм снежной крепости
Алексей Колчин ИА REGNUM
Штурм снежной крепости
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чучело на главной аллее парка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сожжение чучела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сожжение чучела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сожжение чучела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дети наблюдают за сожжением чучела