Снегопады и 20-градусные морозы, которые не оставили Петербург своим вниманием даже в марте, изрядно надоели горожанам.

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От души попрощаться с зимой петербуржцы смогли народными гуляньями «Шуми, Масленица!» в ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Чучело во время Масленичных гуляний на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители перед сжиганием чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки во время празднования Масленицы на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Обрядовое чучело во время Масленицы

Масленичные игрища и забавы развернулись в центральной части парка. Здесь же работала большая ярмарка народных промыслов, а гостям Масленицы предлагали блины, пироги и горячие закуски.

Дарья Драй ИА REGNUM Танцы горожан во время празднования Масленицы на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время празднования Масленицы на Елагином острове

В парке работало шесть площадок с концертными, игровыми и развлекательными программами.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

На «Обрядовой» площадке гостей знакомили с народными традициями проводов зимы, здесь же выступали фольклорные музыкальные коллективы, а в конце каждого часа, в качестве репетиции главного действа, сжигались небольшие чучела Маслениц.

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание обрядового чучела

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Тематическая матрешка

На площадке «Сытный двор» продавались крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, сделанные фермерами из Ленинградской области, Великого Новгорода и Пскова.

Дарья Драй ИА REGNUM Фуд-корт во время Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Фуд-корт во время Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Фуд-корт во время Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Поедания блинов во время празднования Масленицы на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа крафтовых сыров во время празднования Масленицы на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа крафтовых сыров во время празднования Масленицы на Елагином острове

На «Поляне кузнецов» проходили мастер-классы и показательные выступления по художественной ковке, продавались изделия кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Поляна мастеров во время празднования Масленицы на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Поляна мастеров во время празднования Масленицы на Елагином острове

На площадке «Казачий стан» можно было увидеть казачью джигитовку и показательные выступления профессиональных наездников.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гулянья на Елагином острове

На «Потешной площади» выступали уличные театры, фолк-группы, зрители наблюдали исполнение народных песен и плясок.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители перед сжиганием чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

На мастер-классах «Творческой дачи» можно было самостоятельно изготовить памятный сувенир или понаблюдать за работой профессионалов в стеклодувной мастерской.

Завершились гулянья сожжением семиметрового чучела Масленицы напротив Елагина дворца, на Масляном лугу — центральной площадке Елагина острова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

В чучело поместили арт-объект «Черное сердце Масленицы»: всю Масленичную неделю в него опускали записки с тем, что люди хотели бы оставить в прошлом.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время сжигания чучела на Масленичных гуляньях на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание игрушечных чучел

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание игрушечных чучел

Дарья Драй ИА REGNUM Обрядовые чучела во время Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела во время Масленичных гуляний на Елагином острове