В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последний рабочий день февраля объявлено штормовое предупреждение. В Петербургском регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 15 м/с, дожди и повышенная аварийная опасность на дорогах. Об этом 26 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до полудня в городе на Неве произойдет усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 12−15 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

А в большинстве районов Ленинградской области сохранятся туманы с видимостью 500 м и менее. При этом температура воздуха в течение суток составит +2… +4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в жилых районах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в жилых районах Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в жилых районах Петербурга

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщает, что неблагоприятную погоду в двух регионах формирует циклон, который движется на юго-восток. Уже сегодня циклон покинет территорию Ленобласти, благодаря чему поступление теплого воздуха в регион будет ослабевать.

Дарья Драй ИА REGNUM Слякоть и растаявший снег

Дарья Драй ИА REGNUM Слякоть и растаявший снег

Между тем в Северной столице сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, вечером возможна гололедица.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Петербурге