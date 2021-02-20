На Санкт-Петербург и Ленинградскую область надвигаются мощные атмосферные фронты, которые в течение всех трех предстоящих выходных дней будут сопровождаться обильными снегопадами. Высота снежного покрова в Петербурге достигнет 50 сантиметров. Об этом 20 февраля сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

По прогнозу, ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, затем в ночь с 23 на 24 февраля осадки будут идти в виде сильного снега.

«К началу рабочей недели ожидается выпадение 20−25 мм осадков, которые составят до 65−80% от месячной нормы февраля», — говорится в сообщении метеорологов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Горный университет

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Отметим, что на сегодняшний день высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигает 20 см, но к началу рабочей недели ожидается её увеличение до 50 см.

«Такое количество снега в этот период наблюдалось в городе только в 2010 и 2011 годах. Но в те годы к концу февраля снежный покров превысил 60 см», — уточнили в управлении.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Температура воздуха в выходные дни будет незначительно меняться. 21 февраля ожидается слабая морозная погода, но в последующие дни февраля будет немного прохладнее.

«В связи с продолжающимся влиянием циклонов оттепель в нашем регионе ожидается во второй половине следующей недели», — подытожили специалисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Парящая Нева зимой

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Невы