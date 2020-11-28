27 ноября на ВДНХ начал свою работу главный каток страны. В этом году открытие зимнего сезона на ВДНХ прошло без традиционного размаха. В связи с эпидемиологической ситуацией в столице организаторы отказались от проведения праздничной программы.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Главной темой зимнего сезона на ВДНХ стало 200-летие открытия Антарктиды. Каток площадью 20,5 тысячи квадратных метров расположен на Главной аллее от павильона №1 до павильона №58 «Земледелие». На прохождение одного круга уйдёт приблизительно 15 минут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Но многие предпочитают кататься в маске

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на ВДНХ

В этом сезоне каток на ВДНХ и другие столичные катки работают в новом формате с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. По новым правилам в помещении необходимо находиться в масках и перчатках, на всей территории обязательно соблюдение социальной дистанции. Билеты можно приобрести только онлайн на сайте ВДНХ, а зайти на каток теперь можно только в определённый павильон и время, указанное в билете. Вход на каток осуществляется через дезинфицирующие рамки, у каждого посетителя измеряется температура. На всех площадках проводится регулярная санитарная обработка. Коньки, взятые в прокат, обрабатываются специальными средствами после каждого гостя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дезинфицирующие рамки

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в павильон осуществляется через дезинфицирующие рамки

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокат коньков

Дарья Антонова ИА REGNUM Антисептик на входе

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокат коньков

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокат коньков

Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 23:00. Стоимость билета для взрослых варьируется от 350 рублей в будни и от 550 рублей в выходные и праздничные дни. При чрезмерном скоплении людей вход на каток может быть временно ограничен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на ВДНХ