Ледокол «Арктика» — новый флагман российского атомного флота — отправился покорять арктические льды. Пока под флагом Балтийского завода — акт приемки атомохода подпишут только в Мурманске после испытания Заполярьем. Затем «Арктика» как головное судно проекта 22 220 поможет России укрепиться на Северном морском пути.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика»

Готовность №1

Утром 22 сентября в ЦПУ (Центральный пост управления) людно, но, скорее, из-за ажиотажа перед отправкой и присутствия журналистов. Особенность ледокола «Арктика» — его двухреакторная энергетическая установка РИТМ-200, благодаря которой мощность судна достигает 60 МВт на валах. Это позволяет крушить лёд толщиной почти три метра.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика»

За работой реакторной установки сейчас наблюдают два оператора. «Их достаточно — все системы абсолютно автоматизированы. Все сигналы работы установки собираются здесь, оператор отслеживает ее состояние», — объясняет корреспонденту ИА REGNUM старший строитель кораблей Балтийского завода Андрей Смирнов. Он ни разу не был во льдах глубокого Заполярья, но очень хотел, и в этот раз удалось попасть в сдаточную команду.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид из центральной рубки управления на борту ледокола «Арктика»

За соседним пультом вахтенный инженер-механик управляет паротурбинной установкой, отсюда же управляют системой электродвижения, которая частично дублирует ходовую рубку. С утра обе реакторные установки уже были в работе — пока на 18%, под нагрузкой — две турбины. Они работали на холостом ходу, пока на ледоколе готовились к выходу в море.

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж за работой в пункте управления ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт управления ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж за работой в пункте управления ледокола «Арктика»

Чтобы выйти на скорость примерно в 20 узлов по чистой воде, нужна мощность по 50% на обоих реакторах, суммарно — 100%, рассказал старший механик Сергей Фомин. Он в этих делах опытен: «раз 12−15» ходил на Северный полюс на других ледоколах, например, на «Ямале» и «50 лет Победы», теперь пришел черед присматривать за «Арктикой».

"Вся остальная прибавка, если еще процентов 40% накинуть, то скорость вырастет максимум на пол-узла. Вся мощность — это когда на обоих реакторах будет процентов по 75. Это в связи с тем, что у нас нет одного якоря на правом гребном электродвигателе. Было бы шесть якорей — все три гребных двигателя давали бы по 20 МВт, то, возможно, реакторы бы давали два по 80−85%», — объяснил Фомин.

Дарья Драй ИА REGNUM Машинное отделение ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт управления ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на ледоколе «Арктика»

Это не сюрприз: еще во время первых пусконаладочных работ в феврале 2020 года ледокол «охромел» на один электродвигатель. Но «Атомфлот» решил не дожидаться замены, ее позже обеспечит Балтийский завод по гарантии. Пока же «Арктика» прошла ходовые испытания в Финском заливе, даже попала в шторм, результаты удовлетворительные.

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж за работой на ледоколе «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж за работой на ледоколе «Арктика»

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Чтобы оба реактора были загружены на 100% — так не бывает, объясняет Сергей Фомин. Один позволяется довести до таких мощностей, если на его «соседе» появились некие технические ограничения. Тогда допускают «перекос», чтобы компенсировать недостачу. Команда об этом поступает с ходового мостика: он связывается с вахтенным инженер-механиком, сообщает, сколько нужно мощности на каком реакторе, а тот дает команду операторам.

Добраться из Петербурга до Мурманска, который станет новым домом для «Арктики», ледокол может за 8−10 суток, рассказал Андрей Смирнов. С заходом во льды или на полюс путешествие может продлиться больше двух недель.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика»

В носу атомохода на палубе бака хранятся «запаски» — две лопасти на случай поломки во льдах. Их должно хватить. «Ломаются нечасто», — успокоил Смирнов. Рядом находятся кран и люльки для подъема и выгрузки людей и предметов в море, например, с помощью них можно забрать людей с буксиров или спасти с льдины полярников.

Ледокол может автономно работать в Заполярье до полугода, а максимально — семь лет, если поставлять провизию вертолетом. У «Арктики» есть одна вертолетная площадка и одна штатная «вертушка» с собственным ангаром. Сегодня утром он пустовал.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика»

На полюс — хоть завтра

Более чем 90% оборудования и материалов на ледоколе были произведены в России, объявил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко. «Это как раз решение тех задач, которые стоят сегодня перед Россией: полное импортозамещение и создание продукта, не уступающего мировым аналогам», — сказал он.

Спасательные шлюпки, правда, оказались китайскими: их изготовила компания Jyangyin Wolong. Каждая вмещает по 60 человек. Таким образом, «Арктику» оснастили шлюпками с четырехкратным запасом по отношению к численности экипажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония перед отправлением ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

«Много мест потому, что они на Северный полюс водят экскурсии, и количество людей повышается в три-четыре раза», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя проекта Игорь Чунихин.

Разместиться в шлюпках можно, сидя по периметру в один ряд. Запаса продовольствия должно хватать дней на десять. «Армейские сухпайки: каши разные в пакетиках, консервы, сгущенка», — описал Чунихин. Обогревается шлюпка через небольшой дизельный генератор, внутри есть навигационный компас и ракетница, через люк в крыше можно подышать свежим воздухом. Насчет наличия туалета там он не уверен.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасательные шлюпки на ледоколе «Арктика»

Почему шлюпки приобретены в Китае, а не импортозамещены, Чунихин предположить не решился. Балтийский завод мог бы без проблем их сделать, уверен он. «Диктует правила заказчик. Мы только слушаемся и покупаем то, что он выбрал», — подчеркнул замруководителя проекта «Арктика».

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж за работой на ледоколе «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Перед отправлением ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

Перед каждым выходом в море проводятся учения — каждый человек на судне расписан по плотам, определены точки сбора. «Я свое место в шлюпке знаю», — подтвердил Андрей Смирнов.

Для Игоря Чунихина места в шлюпке нет — он в этот раз во льды Заполярья не идет. Никогда там не был и очень хочет, но слишком много человек на борт не берут, условия испытаний пытаются приблизить к реальным. Надеется попасть в сдаточную команду следующих ледоколов: на достроечной набережной завода ждут своего часа — в 2021—2022 годах — «Сибирь», «Урал» всё того же проекта 22 220. С Балтийским заводом подписали контракт на строительство еще двух атомоходов: «Якутии» и «Чукотки». Их ждут к 2024 и 2026 годам соответственно. «Надеюсь, будут еще возможности», — улыбается Игорь Чунихин.

Дарья Драй ИА REGNUM В центральной рубке управления на борту ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Отправление ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Отправление ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение ледокола «Арктика» перед отправкой на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

Когда принималось решение о постройке «Арктики», на Балтийском заводе работало 1800 человек. Сейчас там трудится уже более 6000. Генеральный директор ОСКАлексей Рахманов передал приветСергею Кириенко, при котором Росатом решил строить «арктическую» серию, и заметил, что этот проект фактически вытащил Балтийский завод из банкротства.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправление ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга

Ледокол «Арктика» напоминает своими размерами двенадцатиэтажное здание. «Я бы очень хотел пожелать, чтобы этот корабль в самом деле стал домом для моряков и исследователей, которые будут на нем работать», — сказал Рахманов.

Дарья Драй ИА REGNUM Территория Балтийского завода

Дарья Драй ИА REGNUM Территория Балтийского завода

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22 220 как в глубокой морской воде, так и в устьях полярных рек. Такое преимущество «Арктики» делает его универсальным ледоколом и увеличивает географию эксплуатации. Серия призвана решить стратегические задачи по Севморпути и обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики.

Дарья Драй ИА REGNUM Балтийский завод

В ожидании «Лидера»

Но впереди ждет нечто еще более грандиозное: вот-вот произойдет закладка головного ледокола новейшего проекта «Лидер», который должен стать самым большим и современным атомоходом на планете. Флагману присвоили имя — «Россия». Его будут возводить уже не в Петербурге, а в Приморском крае, на судостроительном комплексе «Звезда».

"В этом году произойдет закладка ледокола «Россия». У него есть название уже, могу официально называть. С приходом этих ледоколов [проекта «Арктика»] мы обеспечим девять месяцев навигации по всей трассе Северного морского пути. А с приходом ледокола «Лидер» мы гарантированно закроем полностью восточный маршрут. Принципиально решим задачу вывоза российской продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный конструктор ледокола «Арктика»

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко

Он напомнил, что 45 лет назад от стенки этого же завода в Ленинграде отошел первый атомный ледокол с именем «Арктика». В экипаже новой «Арктики», которая 22 сентября 2020 года отправилась из Петербурга покорять Заполярье, есть люди, которые работали еще на том легендарном ледоколе.

«Я надеюсь, что у этого ледокола будет судьба не менее легендарная», — сказал Кашка.