На рассвете 17 июля в Санкт-Петербурге в Неве курсирвали военные корабли: продолжаются репетиции главного военно-морского парада, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Специально для подготовки ко Дню ВМФ 26 июля в северной столице начали разводить мосты и утром, и днем. Для репетиции в самом центре города у Зимнего дворца пришлось поднять Троицкий и Дворцовый мосты.

Минувшей ночью в акваторию Невы вошел корвет «Бойкий», который примет участие в параде. Он прошёл под разведёнными мостами и встал у стрелки Васильевского острова, присоединившись к парусному линейному кораблю «Полтава», малому ракетному кораблю «Серпухов» и подводной лодке «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль «Полтава»

Дарья Драй ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Ранее специалисты Ленинградской военно-морской базы установили на Неве рейдовое оборудование для постановки кораблей на бочки.

Рано утром репетировали все вышеупомянутые, а также противодиверсионный катер «Нахимовец», «Юнармеец Татарстана», десантный катер Д-1441 «Алексей Баринов», базовый тральщик «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Великий Устюг» и даже подлинный ботик Петра I, положившего начало Военно-морскому флоту России. Ботик гордо установили на палубе одного из военных кораблей для всеобщего обозрения. Корабли курсировали вдоль Заячьего острова и Дворцовой набережной.

Дарья Драй ИА REGNUM Подлинный ботик Петра l во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Подлинный ботик Петра l во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

В Финском заливе уже несколько дней проходят репетиции: экипажи отрабатывают маневры, проверяют системы кораблей. Хорошая погода помогла приблизиться к береговой линии.

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Дарья Драй ИА REGNUM Десантный катер Д-1441 «Алексей Баринов» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Базовый тральщик «Павел Хенов» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Напомним, всего в параде в Северной столице примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта, более четырёх тысяч военнослужащих. За кронштадтской частью парада на острове Котлин смогут понаблюдать только почетные гости: на острове ввели пропускной режим из-за коронавируса, остальных призывают ограничиться телетрансляцией.